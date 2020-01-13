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  4. Nilüfer’de basketbol heyecanı sona erdi

Nilüfer’de basketbol heyecanı sona erdi

BURSA HABERLERİ  | 13.01.2020 09:50 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi’nin, 2019 yılında vefat eden Bursalı basketbol hakemi İsmail Baş anısına düzenlediği 2.

Nilüfer Belediyesi’nin, 2019 yılında vefat eden Bursalı basketbol hakemi İsmail Baş anısına düzenlediği 2. Kış Veteran Basketbol Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu.
Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 2. Kış Veteran Basketbol Turnuvası’nda heyecan sona erdi. Bu yıl, 2019 yılında vefat eden Bursalı basketbol hakemi İsmail Baş anısına gerçekleştirilen turnuvaya, 9 şehirden 27 takım katıldı. Kadınlar ve Erkekler +40, +45, +50 yaş olmak üzere dört ayrı kategoride gerçekleşen turnuvada maçlar, Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi ile Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi’nde oynandı. Nefes kesen maçların ardından dereceye giren takımlar belli oldu. Kadınlar kategorisinde geçen yılın şampiyonu Karşıyaka’yı 57-50’lik skorla mağlup eden Antalya Megrel, şampiyonluğa ulaştı. Nilüfer Belediyesi’ni çekişmeli geçen maçın ardından 35-34 yenen Bursaspor Veteran da üçüncü oldu.
+40 yaş erkekler kategorisi finalinde Galatasaray, rakibi Coccet Marine’yi 64-42 yenerek şampiyon oldu. Ayboy Takımı da Best Akademi Plus’u 69- 64 yenerek turnuvayı üçüncü tamamladı. + 45 yaş erkeler finalinde ise Best Akademi Plus, Dilex’i 73-65 yenerek mutlu sona ulaştı. Nilüfer Belediyesi’ni 54-41’lik skorla yenen Megrel üçüncülüğü elde etti. Lig usulü oynanan +50 yaş erkekler kategorisinde de 8 puanlı İzmir Veteran şampiyonluk sevinci yaşarken, 7 puanlı Ataköy Deniz Kulübü ikinci, 6 puanlı Umuda Basket takımı da üçüncü oldu.
Turnuvanın ödül töreni, Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi’nde yapıldı. Törene, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Atakan Çorbacı ile İsmail Baş’ın ailesi de katıldı.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen basketbola gönül verenleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem “Spor ve sporcunun kenti Nilüfer’de sporun her dalını düzenlemekten mutluluk duyuyoruz. Turnuva boyunca centilmenlik ve dostluğun ön planda tutulmasından memnunuz. Dereceye giren tüm takımları kutluyorum” dedi. Başkan Turgay Erdem, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Dr. Sibel Özer, Atakan Çorbacı ve İsmail Baş’ın ailesiyle birlikte verdi.

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