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Nilüfer’de ihtiyaç sahiplerine gıda desteği

BURSA HABERLERİ  | 05.04.2020 09:55 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlara gıda yardımı yapıyor.

Nilüfer Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlara gıda yardımı yapıyor. 65 yaşın üstünde olup ihtiyaç duyanlarla, salgın nedeniyle işsiz kalanlara erzak paketlerini ulaştıran Nilüfer Belediyesi, bir nebze de olsa vatandaşlara destek oluyor.
Nilüfer Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle, vatandaşlara her alanda destek olmaya çalışıyor.
Bir taraftan dezenfeksiyon çalışmaları ile halkın bulunduğu alanları sağlıklı hale getirmeye çalışan, pazarlarda halka maske dağıtan Nilüfer Belediyesi, vatandaşlara, ihtiyaçları konusunda da yardımcı olmak için seferber oldu.
65 yaş üstü vatandaşların, hastaneye gidip gelmeleri, maaşlarını çekmeleri, gıda ve ilaç gibi alışverişlerini gerçekleştirmeleri için ekipleriyle görev başında olan Nilüfer Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine de erzak paketleri veriyor.
Yardımlar, Sosyal Destek Vefa Grubu veya muhtarlar aracılığıyla talepte bulunanlar ile Nilüfer Belediyesi’ne ulaşarak yardım isteyen ihtiyaç sahiplerine yapılıyor.
İhtiyaç sahibi olan 65 yaş üstü vatandaşlar ile koronavirüs salgını nedeniyle işyerleri kapatılan veya gündelik işlerde çalıştıkları için bu süreçte işsiz kalan vatandaşlar, erzak yardımında öncelikliler arasında.
Dayanışma kenti Nilüfer’de her zaman halkın yanında olmak için gayret ettiklerini söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Amacımız gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşmak. Çünkü biliyoruz ki bu süreçte çok zor durumda kalanlar var. Sürecin ne kadar devam edeceğini bilemiyoruz elbette. Ama biz Nilüfer Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüsünde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için gayret edeceğiz. Bütün dünyanın zor günler yaşadığı bu günlerde vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız” diye konuştu.

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