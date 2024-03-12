Nilüfer’de ilk iftar sofrası İhsaniye’de kuruldu

Nilüfer Belediyesi’nin İhsaniye Mahallesi’nde düzenlediği mahalle iftarında 2 bine yakın vatandaş birlikte oruç açarak, ramazan ayının birlikteliğini yaşadı.

Nilüfer’de dayanışmayı yaşatmak ve ramazan bereketini paylaşmak için Nilüferlileri iftar sofralarında buluşturan Nilüfer Belediyesi, ramazan ayının ilk iftar sofrasını İhsaniye Mahallesi’nde kurdu. İhsaniye Kapalı Pazar Yeri’nde kurulan iftar sofrasına yaklaşık 2 bin kişi katıldı. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir de, masaları tek tek dolaşıp vatandaşlara “Hayırlı Ramazanlar” dileğinde bulundular. Erdem ve Özdemir, daha sonra vatandaşlarla birlikte iftar saatini bekledi.

Nilüfer Belediyesi din görevlisi Mehmet Çelebi’nin yaptığı duaya hep birlikte amin diyen İhsaniye sakinleri, ezanın okunmasıyla birlikte de oruçlarını açtılar. İftar yemeğinin ardından da, çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. Çeşitli ikramların da yapıldığı programda çocuklar, Hacivat ve Karagöz gösterisini kahkahalarla izledi.

Nilüfer Belediyesi’nin on binlerce Nilüferli’ye ramazan ayının birlik, beraberlik ve bereketini yaşatacağı iftar programı şöyle; 12 Mart Salı Yaylacık, 13 Mart Çarşamba Gölyazı, 14 Mart Perşembe Altınşehir Kapalı Pazar Alanı, 15 Mart Cuma Konak Kapalı Pazar Alanı, 16 Mart Cumartesi Hasanağa, 17 Mart Cumhuriyet Gazi Pazar Alanı, 18 Mart Konaklı, 19 Mart Üçevler Kapalı Pazar Alanı, 20 Mart Yolçatı, 21 Mart Görükle Pazar Alanı, 22 Mart 19 Mayıs Kapalı Pazar Alanı, 23 Mart Akçalar, 24 Mart, Fethiye Kapalı Pazar Alanı, 25 Mart Çalı, 26 Mart Beşevler Kapalı Pazar Alanı, 27 Mart Kızılcıklı Pazar Alanı, 28 Mart Balkan Pazar Alanı, 29 Mart 30 Ağustos Zafer Kapalı Pazar Alanı, 30 Mart Karaman Kapalı Pazar Alanı, 1-2 Nisan İhsaniye Agora Kapalı Pazar Alanı, 3-4 Nisan Üçevler Kapalı Pazar Alanı, 5 Nisan Konak Kapalı Pazar Alanı, 6 Nisan Fethiye Kapalı Pazar Alanı, 7 Nisan Fadıllı, 8 Nisan Görükle Kapalı Pazar Alanı, 9 Nisan Gümüştepe.

Ayrıca Nilüfer Belediyesi Hacı Remziye Bakgör Aşevi’nde de ramazan ayı boyunca her gün vatandaşlara iftar yemeği verilecek.

