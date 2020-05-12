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Nilüfer’de işitme engelli ve çocuklara özel maske üretiliyor

BURSA HABERLERİ  | 12.05.2020 14:01 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi maske üretim atölyesinde Korona virüs önlemleri kapsamında işitme engelli ve çocuklara özel maske üretiliyor.Korona virüsle mücadele kapsamında herkese maske kullanım zorunluluğu getirilmesi, işaret dili ve dudak okuma yoluyla iletişim kuran işitme engellilerin işini zorlaştırdı.

Nilüfer Belediyesi maske üretim atölyesinde Korona virüs önlemleri kapsamında işitme engelli ve çocuklara özel maske üretiliyor.
Korona virüsle mücadele kapsamında herkese maske kullanım zorunluluğu getirilmesi, işaret dili ve dudak okuma yoluyla iletişim kuran işitme engellilerin işini zorlaştırdı. Nilüfer Belediyesi de bu süreçte işitme engellilere bir nebze de olsa destek olmak için maske üretimini çeşitlendirdi. 21 Nisan’dan bu yana haftanın her günü 20 binin üzerinde maskenin üretildiği Nilüfer Belediyesi Halk Evi’ndeki atölyede, işitme engellilerin dudak okuyarak iletişim kurmalarına olanak sağlayacak şekilde ağız bölümü şeffaf maske üretilmeye başlandı. İşitme engelli vatandaşların yakınları ve ailelerine talepleri doğrultusunda dağıtılacak bu maskelerin yanı sıra, çocuklar için de küçük ölçülerle tasarlanmış maskeler üretildi.
20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağının belirli gün ve saatlerde esnetilmesi üzerine, sokağa çıkabilecek çocukların ihtiyacı öngörülerek başlatılan çalışma kapsamında çocukların yüz yapılarına uygun küçük boyutlarda maske üretiliyor. Nanwoven kumaştan 3 katlı, 80 gram ağırlığında üretilen maskeler, Nilüfer Belediyesi’nin hizmet binalarında, vatandaşlara ihtiyaçları kadar veriliyor. Muhtarlıklar aracılığıyla da vatandaşlara ulaştırılan maskeler pazar yerlerinde de halka dağıtılıyor.

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