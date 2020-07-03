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Nilüfer’de kapanan köy okulları kırsal kalkınma durakları olacak

BURSA HABERLERİ  | 03.07.2020 10:35 | Son Güncelleme

Nilüfer’de kapanan bazı köy okulları, Nilüfer Belediyesi tarafından onarılarak ilçe turizminin ve kırsal kalkınmanın gelişmesi amacıyla yeniden işlevsel hale getirilecek.Nilüfer ilçesinin kırsal mahallelerinde kalan ve taşımalı sistem nedeniyle yıllardır kullanılmayan köy okulları Nilüfer Belediyesi tarafından onarılarak değerlendirilecek.

Nilüfer’de kapanan bazı köy okulları, Nilüfer Belediyesi tarafından onarılarak ilçe turizminin ve kırsal kalkınmanın gelişmesi amacıyla yeniden işlevsel hale getirilecek.
Nilüfer ilçesinin kırsal mahallelerinde kalan ve taşımalı sistem nedeniyle yıllardır kullanılmayan köy okulları Nilüfer Belediyesi tarafından onarılarak değerlendirilecek. Bir süre önce ilçe genelinde yaptığı inceleme gezisi sırasında köy okullarını da yerinde görerek inceleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, özellikle Mysia Yolları güzergahında bulunan köylerdeki bu okul binalarının, köy kadınları tarafından yerel lezzetlerin satılacağı mekanlar haline getirilebileceğini ve bu mekanların Mysia yollarını kullanan misafirler için de yiyecek-içecek ihtiyacını karşılayan güzel bir mola yeri olabileceğini ifade etmişti. Bu amaçla ilçenin kırsal mahallelerindeki 16 eski köy okulunun belediyeye tahsisi talebiyle Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yapılan başvuru sonuçlandı. 16 köy okulu içinde; İnegazi, Kadriye, Üçpınar ve Başköy’deki köy eski köy okulları Nilüfer Belediyesi’ne tahsis edildi. Bunun üzerine harekete geçen Nilüfer Belediyesi, tahsisi onaylanan 4 eski köy okulunu tadilattan geçirip yeniden işlevlendirmeye hazırlanıyor.
Nilüfer Belediyesi’nin 2016 yılında başlattığı “Mysia Yolları - Nilüfer Alternatif Turizm Destiyonları Projesi” kapsamındaki doğa yürüyüşü ve bisiklet yolları parkur ağı içinde kalan eski köy okulu binaları, mahalle kadın dernekleri ve muhtarlıkların da katkıları ile kırsal turizmi canlandırmak amacıyla kullanılacak.
4 eski köy okulunun tahsis kararını değerlendiren ve ilçenin kırsal kalkınma yönündeki çalışmaları hakkında bilgi veren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem “Nilüfer’in tarihi ve doğal güzelliklerini içinde barındıran kırsal yerleşimlerimizde doğa turizmi ve kültür turizmine kazandırabileceğimiz pek çok değerimiz var. Mysia Yolları projemiz tam da bu amaçla hayata geçirdiğimiz bir çalışmaydı. Şimdi bu projeyi daha da geliştireceğiz. Bu amaçla, Mysia Yolları proje sahası içindeki yerleşimlerimizde bulunan ve yıllar önce kapanan, bazıları harabe haline gelmek üzere olan 16 eski köy okulunun belediyemize tahsisi için ilgili kurumlarla yazışmalarımızı sürdürüyorduk. Sadece 4 okul binası için tahsis talebimiz onaylandı. İnegazi, Kadriye, Üçpınar ve Başköy’deki bu okul binalarını, kadın derneklerimiz ve muhtarlıklarımız ile birlikte konukların ağırlanacağı, bilgilendirmelerin yapılacağı turizm ve kırsal kalkınma durakları olarak kullanacağız. Ayrıca bu mahallelerimizde yaşayan kadınlar ve çocuklar için sosyal, kültürel hizmetlerin sunulacağı sosyal tesis ve atölyelerle bu mekanları aktif merkezler olarak işlevlendireceğiz” dedi.

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