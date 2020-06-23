YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Nilüfer’de pazaryerlerine düzenleme

Nilüfer’de pazaryerlerine düzenleme

BURSA HABERLERİ  | 23.06.2020 11:08 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi 27 ve 28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, hafta sonu kurulan semt pazarlarının açılacağı günleri yeniden düzenledi.Buna göre; 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağından, cumartesi günü kurulacak olan; Görükle Semt Pazarı,Çamlıca Üretici Pazarı, Altınşehir Semt Pazarı, Kızılcıklı Semt Pazarı, İhsaniye Siteler Pazarı, Beşevler Semt Pazarı ve Nilüfer Organik Pazarı saat 15.30’dan itibaren açılacak.28 Haziran Pazar günü ise 09.00-18.30 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı için Nilüfer’de o gün kurulan hiçbir pazaryeri açık olmayacak.Normal koşullarda Pazar günleri kurulan; Konak Semt Pazarı, Ataevler Semt Pazarı, Göçmen Konutları Semt Pazarı, Batıkent Semt Pazarı ve Karaman Üretici Pazarı, bu kez 29 Haziran 2020 Pazartesi günü kurulacak.

Nilüfer Belediyesi 27 ve 28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, hafta sonu kurulan semt pazarlarının açılacağı günleri yeniden düzenledi.
Buna göre; 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağından, cumartesi günü kurulacak olan; Görükle Semt Pazarı,Çamlıca Üretici Pazarı, Altınşehir Semt Pazarı, Kızılcıklı Semt Pazarı, İhsaniye Siteler Pazarı, Beşevler Semt Pazarı ve Nilüfer Organik Pazarı saat 15.30’dan itibaren açılacak.
28 Haziran Pazar günü ise 09.00-18.30 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı için Nilüfer’de o gün kurulan hiçbir pazaryeri açık olmayacak.Normal koşullarda Pazar günleri kurulan; Konak Semt Pazarı, Ataevler Semt Pazarı, Göçmen Konutları Semt Pazarı, Batıkent Semt Pazarı ve Karaman Üretici Pazarı, bu kez 29 Haziran 2020 Pazartesi günü kurulacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKorona aşklarına engel olamadı! Ünlü oyuncu nikah masasına oturduKorona aşklarına engel olamadı! Ünlü oyuncu nikah masasına oturdu
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa Namaz Vakitleri 23 Haziran Salı

İmsak
03:31
Sabah
05:28
Öğle
13:11
İkindi
17:09
Akşam
20:44
Yatsı
22:32

Bursa Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Salı

Alp Eczanesi
Nilufer
Alp Eczanesi
Nilufer
Alp Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bursa’da trafik kazası: 2 yaralı

Bursa’da trafik kazası: 2 yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Rahatına düşkün hırsız

Rahatına düşkün hırsız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.