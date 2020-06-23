Nilüfer’de pazaryerlerine düzenleme

Nilüfer Belediyesi 27 ve 28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, hafta sonu kurulan semt pazarlarının açılacağı günleri yeniden düzenledi.

Buna göre; 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağından, cumartesi günü kurulacak olan; Görükle Semt Pazarı,Çamlıca Üretici Pazarı, Altınşehir Semt Pazarı, Kızılcıklı Semt Pazarı, İhsaniye Siteler Pazarı, Beşevler Semt Pazarı ve Nilüfer Organik Pazarı saat 15.30’dan itibaren açılacak.

28 Haziran Pazar günü ise 09.00-18.30 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı için Nilüfer’de o gün kurulan hiçbir pazaryeri açık olmayacak.Normal koşullarda Pazar günleri kurulan; Konak Semt Pazarı, Ataevler Semt Pazarı, Göçmen Konutları Semt Pazarı, Batıkent Semt Pazarı ve Karaman Üretici Pazarı, bu kez 29 Haziran 2020 Pazartesi günü kurulacak.

