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Nilüfer’de sağlıklı gıda ekosistemi hayat buluyor

BURSA HABERLERİ  | 16.06.2020 09:54 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi, ortakları arasında yer aldığı “Kentsel Gıda Sistemlerinin Yenilikçi Living Lab Uygulamalarına Dönüşümünün Güçlendirilmesi” (FUSILLI) isimli proje ile Avrupa Birliği HORIZON 2020 programından hibe almaya hak kazandı.

Nilüfer’de sağlıklı gıda ekosistemi hayat buluyor

Nilüfer Belediyesi, ortakları arasında yer aldığı “Kentsel Gıda Sistemlerinin Yenilikçi Living Lab Uygulamalarına Dönüşümünün Güçlendirilmesi” (FUSILLI) isimli proje ile Avrupa Birliği HORIZON 2020 programından hibe almaya hak kazandı. Proje ile Nilüfer’de, sağlıklı gıda ekosisteminin geliştirilmesi adına teknoloji odaklı ve yenilikçi uygulamalar hayata geçirilecek.
Nilüfer Belediyesi, ortağı olduğu, FUSILLI - Fostering the Urban food System transformation through Innovative Living Labs Implementation (Kentsel Gıda Sistemlerinin Yenilikçi Living Lab Uygulamalarına Dönüşümünün Güçlendirilmesi) isimli proje kapsamında aldığı hibe ile kentsel gıda politikaları konusunda çalışmalar gerçekleştirecek.
Avrupa Birliği HORIZON 2020 programından hibe almaya hak kazanan Nilüfer Belediyesi, proje kapsamında Nilüfer’de, sağlıklı gıda ekosisteminin geliştirilmesi adına tüketicilere, dağıtıma, yönetişime, üretime ve gıda israfına yönelik teknoloji odaklı ve yenilikçi uygulamaları hayata geçirecek.
Kurulacak olan Food Lab ile yani ilgili paydaşların bir araya geleceği sağlıklı gıda konusunda inovatif çözümler üretecek bir merkezle, kentsel gıda politikaları konusunda çalışmalar gerçekleştirilecek. Yenilikçi tarımsal uygulamalarla Nilüfer’de sağlıklı gıda ekosistemi oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılacak.
4 yıl sürecek olan proje kapsamında yapılacak uygulamalar arasında çatı tarımı uygulamaları, yerli üreticileri desteklemek adına Nilüfer Belediyesi tarafından satış merkezleri kurulması, Nilüfer’de bir Gıda Tüzüğü, Gıda Konseyi ve Nilüfer Belediyesi bünyesinde bir gıda komisyonu oluşturulması var.
Ayrıca sağlıklı gıdaya erişim konusunda mobil aplikasyonlar, kompost tesisleri, Nilüfer Belediyesi’nin düzenleyeceği festival ve etkinliklerinde yerel üreticinin ürünlerinin yaygınlaştırılması, yaşlı ve engelliler için belediye bakım evlerinde yerel satın alma seçenekleri oluşturulması, vatandaşların kullanımına açık halk bahçeleri oluşturulması, yerel restoranların yiyecek israfını önlemesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi gibi çok sayıda etkinlikler de gerçekleştirilecek. Türkiye’nin yanı sıra İtalya, İspanya, Danimarka, Finlandiya, Lüksemburg, Portekiz, Hırvatistan, Norveç, Ukrayna ve Yunanistan’dan farklı kurumları bir araya getiren proje, 12 milyon Euro’luk hibesiyle Avrupa’nın birçok ülkesinde ve şehrinde geniş çaplı uygulamalar içeriyor.
Genel amacı sağlıklı, sürdürülebilir, güvenli, kapsayıcı, adil ve düşük maliyetli gıda sistemlerine güvenli ve bütünsel bir geçiş süreci sağlamak, Avrupa Birliği FOOD 2030 politikalarının öncelikleri doğrultusunda uygulanabilir ve tekrarlanabilir kentsel politikalar geliştirmek olan projenin 2020 yılı Ekim ayında başlaması öngörülüyor.

Nilüfer’de sağlıklı gıda ekosistemi hayat buluyor

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