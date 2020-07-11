YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Nilüfer’de tekerlekli sandalye tamiri ücretsiz

Nilüfer’de tekerlekli sandalye tamiri ücretsiz

BURSA HABERLERİ  | 11.07.2020 09:46 | Son Güncelleme

Nilüfer’de 2015 yılında hizmete vermeye başlayan Tekerlekli Sandalye Tamirevi, engelli bireylerin araçlarına bakım ve ücretsiz tamir hizmeti veriyor.

Nilüfer’de 2015 yılında hizmete vermeye başlayan Tekerlekli Sandalye Tamirevi, engelli bireylerin araçlarına bakım ve ücretsiz tamir hizmeti veriyor. Tekerlekli Sandalye Tamirevi’nde bugüne kadar 2 bin 216 tamir ve bakım hizmeti gerçekleştirildi.
Nilüfer Belediyesi engelli bireylerin dış dünya ve sosyal yaşamla bağlarında en önemli araç olan tekerlekli sandalyelerin bakım ve tamirini ücretsiz gerçekleştiriyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Engelliler Hizmet Birimi’ne bağlı Tekerlekli Sandalye Tamir Evi’nde 2015 yılından bu yana 2 bin 216 tamir ve bakım hizmeti verildi.
5 yıldır bu hizmetten faydalandığını söyleyen Can Ahmet Vural, Nilüfer Belediyesi’ne engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştıran hizmetleri için teşekkür etti. Kendisi de SMA tip 2 kas hastası olan ve Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Vural, “Nilüfer Belediyesi, Bursa’nın hangi ilçesinde olursa olsun 444 16 03 numaralı telefon hattına iletilen tekerlekli sandalye tamir ve bakım hizmeti taleplerini ücretsiz olarak karşılıyor. Pek çok dernek üyemiz bu hizmetten faydalanıyor. Nilüfer Belediyesi ayrıca ‘Bizim Ev’ ve ‘Bizim Bahçe’ gibi birimleri ile engelli bireylerin hayatlarına anlam katıyor. Bu hizmetler bizim için Nilüfer’de yaşamayı kolaylaştırıyor” diye konuştu.
Nilüfer Belediyesi’nin Alaaddinbey’deki hizmet birimleri şantiye alanında bulunan Tekerlekli Sandalye Tamirevi’nin ustası Rıfat Küçükler ise, birimin çalışma sistemi hakkında bilgi verdi. Tamirhanenin yanı sıra tamirevi mobil aracı ile Bursa’nın tüm ilçelerine giderek talepleri karşılamak için çalıştıklarını söyleyen Küçükler “Birimimiz, bize ulaşan tekerlekli sandalye sahipleri için döşeme tamiri, motor tamiri, elektronik şarj cihazlarının tamiri ve bakımını gerçekleştiriyor. Onların taleplerini bir an önce gerçekleştirebilmek için gayret gösteriyoruz. Böylesine anlamlı bir görevde yer almaktan memnunum, onların mutluluğu, yorgunluğumuzu da alıp götürüyor” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Kütahya’da kaçak silah operasyonu: 6 gözaltı

Zeybek heykeline maske taktılar

Zeybek heykeline maske taktılar

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Dış ticaret ve işgücü verilerinde Covid-19 etkisi

Aslanapa köylerine çocuk oyun parkı

Aslanapa köylerine çocuk oyun parkı

TUTAP Başkanı Yıldız: "Aydın’ı tanıtmak için seferberlik başlattık"

TUTAP Başkanı Yıldız: "Aydın’ı tanıtmak için seferberlik başlattık"

Şifa kaynağı kekik otu hasadı Akdağ yaylalarında başladı

Şifa kaynağı kekik otu hasadı Akdağ yaylalarında başladı

Bursa Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:45
Sabah
05:37
Öğle
13:14
İkindi
17:11
Akşam
20:41
Yatsı
22:26

Bursa Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Beşevler Bulut Eczanesi
Nilufer
Beşevler Bulut Eczanesi
Nilufer
Beşevler Bulut Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Online halk buluşması Kestel sınırlarını aştı

Online halk buluşması Kestel sınırlarını aştı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

GÜNCELLEME - Kuvvetli sağanak nedeniyle kapanan Bursa-İznik kara yolu ulaşıma açıldı

GÜNCELLEME - Kuvvetli sağanak nedeniyle kapanan Bursa-İznik kara yolu ulaşıma açıldı

Şalvarlı Stepçiler Sertifika Aldı

Şalvarlı Stepçiler Sertifika Aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.