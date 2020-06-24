Nilüfer’de tiyatro sokağa taşınacak

Bursa’da tiyatro adına güzel işlere imza atan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, insanların kapalı mekanlara girmeye çekindiği salgın sürecinde yaz aylarını değerlendirerek, mobil bir sahne ile tiyatroyu sokağa taşımaya hazırlanıyor.

Kısa bir süre önce Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun Genel Sanat Yönetmenliğine getirilen devlet tiyatrosu sanatçısı ve dizi-sinema oyuncusu Ali Düşenkalkar, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i makamında ziyaret ederek yaz dönemi projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Salgın sürecinde insanları sanatla buluşturacak çok yönlü etkinlikler planladıklarını belirten Ali Düşenkalkar, ilk olarak Temmuz ayında mobil bir sahne ile tiyatroyu sokağa taşıyacaklarını söyledi.

Balat Atatürk Ormanı’nda, pazar alanlarında, uygun olan parklarda ve köylerde kurulacak mobil sahne ile tiyatroyu sokakla buluşturacaklarını kaydeden Düşenkalkar, “Mobil sahnemizde, geçtiğimiz sezon kapalı gişe oynayan Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun hazırlamış olduğu ‘Cambazın Cenazesi’ adlı komedi oyununu sahneleyeceğiz. Ayrıca mobil sahne için özel olarak hazırlanan Aziz Nesin öykülerinden oluşan ‘Şimdi soruyorlar bana Aziz nerden bu hikâyeler diye’ adlı oyunu sahneye koyacağız. Çocuklar için de Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu ile Ekim Sanat Atölyesi işbirliği ile hazırlanan ‘Yaşlı Kadın ve Papağan’ adlı çocuk oyununu, yaz boyunca açık alanlarda seyirci ile buluşturacağız” dedi.

Temmuz ayında başlayacak olan mobil tiyatro etkinliği takviminin ise, salgın sürecinin nasıl ilerleyeceğine bağlı olarak belirleneceğini sözlerine ekleyen Ali Düşenkalkar, “İnsanların kalabalık kapalı mekanlara girmeye çekindiği salgın sürecinde mümkün olduğunca sanatı sokağa ve evlere taşıyacak projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Bu amaçla radyo tiyatrosu gibi nostaljik bir tadı yeniden gündeme getireceğiz. Boyut Yayınları-Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu işbirliğiyle 2017 yılından bu yana düzenlenmekte olan Sahne Eseri Yazma Yarışması’nda derece alarak basılmaya hak kazanmış oyunlarımızı, radyo tiyatrosu olarak tiyatroseverler ile buluşturmaya hazırlanıyoruz” diye konuştu.

Düşenkalkar’a başarı dileklerinde bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, salgın sürecinde sanatın iyileştirici gücüne daha çok ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, tiyatronun sokağa taşınmasının çok yerinde bir uygulama olacağını söyledi. Tiyatronun kırsal niteliklerini kaybetmemiş mahallelere ve köylere taşınmasının da ayrı bir değer olduğuna vurgu yapan Başkan Erdem, “Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılacak bu etkinlikler hepimize iyi gelecek. Radyo tiyatrosu da bizim kuşağın iyi bildiği ve salgın sürecinde yeniden popüler olabilecek bir iş” dedi.



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