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Nilüfer’de Turgay Fişekçi ile şiir dünyasına bakış

BURSA HABERLERİ  | 26.02.2020 10:19 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen “Şairin Şiir Evreni Söyleşileri”ne konuk olan Turgay Fişekçi, izleyenleri şiir dünyasında yolculuğa çıkardı.

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen “Şairin Şiir Evreni Söyleşileri”ne konuk olan Turgay Fişekçi, izleyenleri şiir dünyasında yolculuğa çıkardı. Fişekçi, “Şiirin büyüsü, dili, dünyası ve iskeleti olması gerek. Son 20 yılda şiirde ciddi çalışmalar yapılıyor” dedi.
Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Şairin Şiir Evreni Söyleşileri”nin son konuğu kırk yılı aşkın süredir edebiyata gönül veren Turgay Fişekçi oldu. Cumhuriyet Kitap eki genel yayın yönetmenliğinin yanı sıra Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı’nın da genel sekreterliğini yürüten Fişekçi, şiir ve edebiyat çalışmaları hakkında düşüncelerini dile getirdi. Burcu Yılmaz’ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide Turgay Fişekçi, şiir dünyasına girişi ve yaptığı çalışmalara değindi.
Fişekçi, “Okul yıllarında öğretmenimizin önerileri sonucu okuduğum Fazıl Hüsnü Dağlarca, Behçet Necatigil şiirlerinden çok etkilendim. Sonra yazma isteğim oldu. O duygu içime 16 yaşında yerleşti ve şiir sevgisiyle tanıştım. Şiirle yaşamak geniş kapsamlı bir durum. Şiirlerin bir dünyası var. Bizim şiir dünyamız da çok zengin. Nazım Hikmet ile başlayan bu süreç inanılmaz zenginlik sunuyor Türk edebiyatına. Yazdığım şiirler yanında o zenginlik içinde yaptığım edebiyat çalışmalarında var olmak beni çok mutlu etti” dedi.
Şiirin bir dili olduğuna dikkat çeken Fişekçi, “Şiirin büyüsü, dili, dünyası ve iskeleti olması gerek. Son 20 yılda şiirde ciddi çalışmalar yapılıyor. Şiirden anlamak özel bir durumdur. Yeni yazarlar şiirlerini her yere gönderiyor. Aslında yakın olduğun yayın evi veya ilgili kişiye gönder. Alınan ödülleri çok edebi değer olarak görmüyorum. Çok ödül aldım fakat çalışmalarım ve hayatımda çok değişiklik olmadı. Büyük şairler arasında ödül almayan isimler var. Bu durum onların kalitesi ve çalışmalarını olumsuz etkilemez. Jüri göreceli karar verebilir” diye konuştu.
Etkinlik sonunda Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala şair Turgay Fişekçi’ye teşekkür ederek günün anısına hediye verdi. Turgay Fişekçi, söyleşi sonunda okurları için kitaplarını da imzaladı.

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