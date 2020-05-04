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Nilüfer’de üretilen maskeler vatandaşa dağıtılıyor

BURSA HABERLERİ  | 04.05.2020 14:42 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi üretimine başladığı maskeleri, vatandaşlara ihtiyaçları kadar dağıtıyor.

Nilüfer Belediyesi üretimine başladığı maskeleri, vatandaşlara ihtiyaçları kadar dağıtıyor. Maskeler, pazar yerlerinde, muhtarlıklarda ve Nilüfer Belediyesi hizmet binalarında vatandaşlara verilerek salgından korunmaları sağlanıyor.
Nilüfer Belediyesi Korona virüs salgını ile mücadelede her anlamda yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan vatandaşların toplu bulunduğu alanlarda ve kurumlarda dezenfeksiyon yapan Nilüfer Belediyesi, toplum sağlığını korumak için vatandaşlara maske de dağıtıyor. Yaşanan maske sıkıntısı nedeniyle Halk Evi’nde maske üretimine başlayan Nilüfer Belediyesi, ürettiği bu maskeleri vatandaşlara ihtiyaçları kadar dağıtmaya başladı.
Salgının gündeme gelmesiyle birlikte bütün pazar yerlerinde maske dağıtmaya başlayan Nilüfer Belediyesi, maske üretimine başladıktan sonra bu dağıtımı genişletti. Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde üretilen maskeler, mahalle sakinlerine dağıtılmak üzere muhtarlıklara veriliyor. Ayrıca ihtiyacı olan vatandaşlar Nilüfer Belediyesi’nin bütün hizmet binalarındaki danışma görevlilerinden yine ihtiyaçları kadar maske alabiliyor. Maske alınabilecek Nilüfer Belediyesi hizmet binaları şöyle: Halk Evi, Alaaddinbey Ek Hizmet Binası, Nâzım Hikmet Kültürevi, Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi, Konak Kültürevi, Bizim Bahçe, Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, Nilüfer Dernekler Yerleşkesi, İbrahim Yazıcı Stadyumu, Konak Olimpik Yüzme Havuzu, Üçevler Spor Tesisleri, Karaman Dernekler Yerleşkesi, Altınşehir Gençlik Merkezi, Nikahevi, İlçe Afet ve Acil Durum Merkezi, Balat Atatürk Ormanı ve Nilüfer Kent Konseyi.

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