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Nilüfer’den fileye takviye

BURSA HABERLERİ  | 23.12.2020 11:12 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Çan Gençlik Kalespor ile yollarını ayıran Brezilyalı pasör çaprazı Ana Paula Borgo’yu kadrosuna kattı.Misli.com Sultanlar Ligi’nde başarılı bir performans ortaya koyan Nilüfer Belediyespor, yeni bir oyuncuyu kadrosuna kattı.

Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Çan Gençlik Kalespor ile yollarını ayıran Brezilyalı pasör çaprazı Ana Paula Borgo’yu kadrosuna kattı.
Misli.com Sultanlar Ligi’nde başarılı bir performans ortaya koyan Nilüfer Belediyespor, yeni bir oyuncuyu kadrosuna kattı. ABD’li Willow Johnson ile ikinci yarının başında yollarını ayıran Nilüfer Belediyespor, pasör çaprazı pozisyonunda oluşan boşluğu, yaptığı transferle doldurdu. Yeşil mavi beyazlı ekip, Çan Gençlik Kalespor ile yollarını ayıran Brezilyalı pasör çaprazı Ana Paula Borgo’yu transfer etti. Borgo, Nilüfer Belediyespor tesislerinde sözleşmeyi imzaladı.
27 yaşında ve 1.87 santimetre boyundaki Brezilyalı oyuncu sırasıyla Sao Caetono, E.C Pinheiros, Finasa/Osasco, Praia Clube, Fluminense F.C., Çan Gençlik Kalespor formalarını giydi. Brezilya Milli Takım kadrosunda da forma giyen başarılı voleybolcu, U23 2015 Dünya Kupası’nda altın madalya, FIVB Milletler Ligi’nde de gümüş madalya kazandı.

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