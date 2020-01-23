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Nilüfer’e bir şampiyonluk da atletizmden

BURSA HABERLERİ  | 23.01.2020 15:58 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesporlu atlet Arda Kurtulan, Turkcell Türkiye U 16 Salon Atletizm Festivali’nde yüksek atlamada 1.73’lük derecesi ile Türkiye şampiyonu oldu.Nilüfer’e atletizmde bir şampiyonluk da İstanbul’dan geldi.

Nilüfer Belediyesporlu atlet Arda Kurtulan, Turkcell Türkiye U 16 Salon Atletizm Festivali’nde yüksek atlamada 1.73’lük derecesi ile Türkiye şampiyonu oldu.
Nilüfer’e atletizmde bir şampiyonluk da İstanbul’dan geldi. 18-22 Ocak tarihlerinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleşen organizasyon, bin 870 sporcunun katılımıyla sona erdi. U 16 kategorisinde Nilüfer’i temsil eden Arda Kurtulan, yüksek atlamada 1.73’lük derecesiyle Türkiye şampiyonu oldu.
Aynı kategoride Tuğra Alp ise 60 metre engelli yarışlarında Türkiye üçüncüsü oldu. Tuğra Alp, uzun atlamada ise Türkiye beşinciliği elde etti. Sırıkla yüksek atlama da ise Ali Baran Geze Türkiye üçüncüsü oldu. Murat Berk Topal gülle atmada Türkiye dördüncülüğü, Eylem Kalkan da 3 adım atlamada Türkiye beşincisi oldu. U14 kategorisinde ise Nilüfer Belediyespor’un 4x100 bayrak takımı Türkiye dördüncülüğü elde etti. 1000 metre koşuda ise Sena Çakmak 3.23 dakikalık derece ile Türkiye beşincisi oldu.

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