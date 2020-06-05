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Nilüfer’in müzeleri salgın sonrası kapılarını açıyor

BURSA HABERLERİ  | 05.06.2020 10:42 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir halkın ziyaretine kapalı olan Nilüfer Belediyesi bünyesindeki müzeler, 9 Haziran’dan itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir halkın ziyaretine kapalı olan Nilüfer Belediyesi bünyesindeki müzeler, 9 Haziran’dan itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Yeni dönemde müzelere maskesiz ziyaretçi alınmayacak.
Nilüfer Belediyesi’nin kente kazandırdığı Mysia Fotoğraf Müzesi, Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi ve Görükle Mübadele Evi, korona virüs tedbirlerine uygun olarak 9 Haziran’da yeniden ziyarete açılıyor.
Yeni dönemde müzelerde salgına karşı önlemler alındı. Koleksiyon sergileri bünyesinde 185 yazar ve şairin kitap el yazmaları, kitap eskizleri, daktiloları ve gözlük, kalem, pipo gibi kişisel eşyalarının yer aldığı Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi ile Bursa’nın ilk ve tek, Türkiye’nin üçüncü fotoğraf müzesi olan Mysia Fotoğraf Müzesi ve Görükle’deki Mübadale Evi’nde yeni dönem için hazırlıklar tamamlandı.
“Özel Müze” statüsüne sahip olan Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi ve Mysia Fotoğraf Müzesi ile Mübadele Evi’ni gezmek isteyenlerin mutlaka maske takması gerekiyor. Girişte dezenfektan kullanmaları istenecek olan ziyaretçiler içeriye belli sayılarda alınacak. Edebiyat Müzesi’ne aynı anda sadece 7 kişinin, Fotoğraf Müzesi ve Mübadele Evi’ne de 10 kişinin girmesine izin verilecek.
Pazartesi günleri hariç haftanın 6 gününde 09.00-18.30 saatleri arasında ziyarete açık olacak olan müzelerde ziyaretçilerin içerde de sosyal mesafeyi korumaları sağlanacak.
Dezenfekte edilerek ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan müzelerde dezenfeksiyon çalışmaları, ziyarete açıldıktan sonra da düzenli aralıklarla devam edecek.

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