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Nilüfer’in parklarında müzik dinletisi

BURSA HABERLERİ  | 10.09.2020 15:34 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi’nin Gezi Parkı’nda düzenlediği etkinlikte Ceren Toksöz ve Ümit Büyükkoyuncu ikilisi, Türk ve dünya müziklerinden akustik dinleti sundu.

Nilüfer Belediyesi’nin Gezi Parkı’nda düzenlediği etkinlikte Ceren Toksöz ve Ümit Büyükkoyuncu ikilisi, Türk ve dünya müziklerinden akustik dinleti sundu. Parka, spor yapmak ve aileleriyle birlikte vakit geçirmek için gelenler, keyifli anlar yaşadı.
Pandemi sürecinde kültür sanat etkinliklerini açık alana taşıyan Nilüfer Belediyesi, bu kez kentin çeşitli mahallelerindeki parklarda sürpriz müzik dinletileri organize ediyor.
Kalabalıkların toplanmasına neden olmamak için bu organizasyonları önceden duyurmayan Nilüfer Belediyesi, yaz akşamları hava almak için parklara çıkan vatandaşlara sürpriz yaparak, haftada 2 gün parklarda vatandaşlara müzik dinletileri sunuyor. Bu etkinliğin ilki Ataevler Mahallesi’ndeki Gezi Park’ında gerçekleştirildi. Etkinlikte Bursalı sanatçılar Ceren Toksöz ve Ümit Büyükkoyuncu, parkta oturan vatandaşlara çok keyifli bir müzik ziyafeti sundu.
Gezi Parkı’nda kimi vatandaşlar müzik eşliğinde spor yaparken, aileleriyle birlikte vakit geçirmek için parka gelenler de müzik dinletisi eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Türk ve dünya müziklerinden akustik dinleti sunan Ceren-Ümit ikilisine vatandaşlar da zaman zaman eşlik etti. Etkinlikte, sosyal mesafe kurallarına önem büyük önem verildi. Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği müzik dinletileri, diğer parklarda devam edecek.

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