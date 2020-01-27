YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Nilüferli atlet Milli Takım’da

Nilüferli atlet Milli Takım’da

BURSA HABERLERİ  | 27.01.2020 14:14 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyespor’un başarılı sporcusu Seda Albayrak, İstanbul’da gerçekleştirilen Olimpik Deneme ve Komple Atlet finallerinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Nilüferli atlet Milli Takım’da

Nilüfer Belediyespor’un başarılı sporcusu Seda Albayrak, İstanbul’da gerçekleştirilen Olimpik Deneme ve Komple Atlet finallerinde Türkiye Şampiyonu oldu. Albayrak, bu başarısıyla Atletizm Genç Milli Takımı’na seçildi.
Türk sporuna çeşitli branşlarda başarılı sporcular kazandıran Nilüfer Belediyespor, atletizmde de başarısıyla adından söz ettiriyor. 25-26 Ocak tarihlerinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilen Olimpik Deneme ve Komple Atlet Final Yarışları’na katılan Nilüfer Belediyesporlu Seda Albayrak, gösterdiği performansla gururlandırdı. Albayrak, iki kademede topladığı 6.105 puanla Olimpik Deneme ve Komple Atlet finallerinde Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonada mücadele eden Nilüfer Belediyespor’un diğer başarılı atleti Tuğra Alp de, iki kademede topladığı 3.825 puanla Türkiye üçüncüsü oldu.
Nilüfer Belediyespor’un başarılı sporcusu Seda Albayrak, elde ettiği bu başarıyla Türkiye Atletizm Genç Milli Takımı’na seçildi. Albayrak, 15-16 Şubat tarihleri arasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da yapılacak Çoklu Branşlar Ulusal Salon Şampiyonası’nda, ay yıldızlı formayla Türkiye’yi temsil edecek.

Nilüferli atlet Milli Takım’da

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Film izler gibi intihar girişimini seyrettiler

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Çavdarhisarspor şampiyonluk kupasını aldı

Çavdarhisarspor şampiyonluk kupasını aldı

Milletvekili Sazak’a ‘katil misina ağlarla’ ilgili 40 sayfalık rapor ve fotoğraf sundu

Milletvekili Sazak’a ‘katil misina ağlarla’ ilgili 40 sayfalık rapor ve fotoğraf sundu

Prof. Dr. Duygu Perçin Renders: "Kütahya için Korona virüs enfeksiyonu tehdidi bulunmuyor"

Prof. Dr. Duygu Perçin Renders: "Kütahya için Korona virüs enfeksiyonu tehdidi bulunmuyor"

Kütahya’da 36 litre kaçak içki ele geçirildi

Kütahya’da 36 litre kaçak içki ele geçirildi

Bursa Namaz Vakitleri 27 Ocak Pazartesi

İmsak
06:44
Sabah
08:11
Öğle
13:21
İkindi
15:58
Akşam
18:22
Yatsı
19:44

Bursa Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Pazartesi

Alanyurt Eczanesi
Osmangazi
Çağlar Eczanesi
Yildirim
Fethiye Sağlık Eczanesi
Nilufer
Gizem Eczanesi
Osmangazi
Görükle Cihan Eczanesi
Nilufer
Lokman Eczanesi
Osmangazi
Sena Eczanesi
Yildirim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bursa’da seri uygulama usulü dava

Bursa’da seri uygulama usulü dava

(özel Haber) Sema’nın Katili 5 Yıldır Bulunamadı

(özel Haber) Sema’nın Katili 5 Yıldır Bulunamadı

Aile Boyu Masörler Dünyaya Açıldı

Aile Boyu Masörler Dünyaya Açıldı

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Böyle sapkınlık görülmedi

Böyle sapkınlık görülmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.