Nilüferliler hafta sonu Pera Müzesi’ndeydi

Nilüfer Belediyesi’nin Pera Müzesi ile birlikte organize ettiği çevrimiçi sergi turları, hafta sonu kısıtlamalarında vakitlerini evlerinde geçirmek zorunda kalan sanatseverlerden ilgi görüyor.

Kültürel etkinliklerin büyük kısmını sanal ortama taşıyarak Ocak ayı etkinlikleri kapsamında Pera Müzesi işbirliğiyle dijital sergi turları yapan Nilüfer Belediyesi, bu hafta sonu sanatseverleri Pera Müzesi Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar Sergisi’ne götürdü. Yine çevrimiçi yapılan etkinlikte, katılımcılar; Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu, “Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar” sergisini dijital ortamda rehberli tur ile gezip, koleksiyonlardaki eserler hakkında bilgi aldı.

Katılımcılar 17. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına uzanan bir dönemde, Avrupalı ressamların özellikle Osmanlı dünyasını ve Türkiye coğrafyasını betimleyen eserlerinin yanı sıra, Osmanlı sanatçılarının bu dönemdeki karşılıklı etkileşimini yansıtan eserlerini inceleme fırsatı yakaladı. İnternet yayını üzerinden sanatseverlerle paylaşılan sergide ayrıca aynı koleksiyona ait olan Osman Hamdi Bey’in yapıtları ve ünlü “Kaplumbağa Terbiyecisi” tablosu hakkında da bilgi verildi. İzleyenlere Osman Hamdi Bey’in hayatı, Türk arkeolojisi ve müzeciliği üzerindeki etkileri aktarıldı.

Koleksiyon, sanat değerinin yanı sıra fotoğraf makinesinin henüz icat edilmediği yıllara ait resimleri de kapsaması sebepleriyle, Osmanlı saray gelenekleri, diplomasi uygulamaları ve dönemin İstanbul’una ait detayları aktarması bakımından büyük önem taşıyor. Sanal sergi turları 19 Ocak Salı günü saat 17.00’de ortaokul öğrencileri için yapılacak “Gezegenlerin renklerini keşfet” sergisi ve 23 Ocak Cumartesi günü saat 17.00’de yetişkinler için düzenlenecek “Pera Müzesi Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Sergi Turu” ile devam edecek. Etkinliklere katılmak isteyenler nilufersanatatolye@nilufer.bel.tr adresine mail atarak kayıt yaptırabilecekler.



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