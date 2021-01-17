YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Nilüferliler hafta sonu Pera Müzesi’ndeydi

Nilüferliler hafta sonu Pera Müzesi’ndeydi

17.01.2021 12:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nilüfer Belediyesi’nin Pera Müzesi ile birlikte organize ettiği çevrimiçi sergi turları, hafta sonu kısıtlamalarında vakitlerini evlerinde geçirmek zorunda kalan sanatseverlerden ilgi görüyor.Kültürel etkinliklerin büyük kısmını sanal ortama taşıyarak Ocak ayı etkinlikleri kapsamında Pera Müzesi işbirliğiyle dijital sergi turları yapan Nilüfer Belediyesi, bu hafta sonu sanatseverleri Pera Müzesi Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar Sergisi’ne götürdü.

Nilüfer Belediyesi’nin Pera Müzesi ile birlikte organize ettiği çevrimiçi sergi turları, hafta sonu kısıtlamalarında vakitlerini evlerinde geçirmek zorunda kalan sanatseverlerden ilgi görüyor.
Kültürel etkinliklerin büyük kısmını sanal ortama taşıyarak Ocak ayı etkinlikleri kapsamında Pera Müzesi işbirliğiyle dijital sergi turları yapan Nilüfer Belediyesi, bu hafta sonu sanatseverleri Pera Müzesi Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar Sergisi’ne götürdü. Yine çevrimiçi yapılan etkinlikte, katılımcılar; Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu, “Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar” sergisini dijital ortamda rehberli tur ile gezip, koleksiyonlardaki eserler hakkında bilgi aldı.
Katılımcılar 17. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına uzanan bir dönemde, Avrupalı ressamların özellikle Osmanlı dünyasını ve Türkiye coğrafyasını betimleyen eserlerinin yanı sıra, Osmanlı sanatçılarının bu dönemdeki karşılıklı etkileşimini yansıtan eserlerini inceleme fırsatı yakaladı. İnternet yayını üzerinden sanatseverlerle paylaşılan sergide ayrıca aynı koleksiyona ait olan Osman Hamdi Bey’in yapıtları ve ünlü “Kaplumbağa Terbiyecisi” tablosu hakkında da bilgi verildi. İzleyenlere Osman Hamdi Bey’in hayatı, Türk arkeolojisi ve müzeciliği üzerindeki etkileri aktarıldı.
Koleksiyon, sanat değerinin yanı sıra fotoğraf makinesinin henüz icat edilmediği yıllara ait resimleri de kapsaması sebepleriyle, Osmanlı saray gelenekleri, diplomasi uygulamaları ve dönemin İstanbul’una ait detayları aktarması bakımından büyük önem taşıyor. Sanal sergi turları 19 Ocak Salı günü saat 17.00’de ortaokul öğrencileri için yapılacak “Gezegenlerin renklerini keşfet” sergisi ve 23 Ocak Cumartesi günü saat 17.00’de yetişkinler için düzenlenecek “Pera Müzesi Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Sergi Turu” ile devam edecek. Etkinliklere katılmak isteyenler nilufersanatatolye@nilufer.bel.tr adresine mail atarak kayıt yaptırabilecekler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdıHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/

Bursa Namaz Vakitleri 17 Ocak Pazar

İmsak
06:48
Sabah
08:16
Öğle
13:19
İkindi
15:49
Akşam
18:11
Yatsı
19:34

Bursa Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Pazar

Altınşehir Eczanesi
Nilufer
Altınşehir Eczanesi
Nilufer
Altınşehir Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kayserispor’da Alibec şoku

Kayserispor’da Alibec şoku

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uşak beyaza büründü

Uşak beyaza büründü

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

Varto’da vurulan sondajda 39 derecelik sıcak su çıktı

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

10 gündür ilçede korona vakası görülmedi

Diğer Haberler

Mübadele Evi’nde yankılanan ezgiler duygulandırdı

Mübadele Evi’nde yankılanan ezgiler duygulandırdı

Mübadele Evi’nde yankılanan ezgiler duygulandırdı

Mübadele Evi’nde yankılanan ezgiler duygulandırdı

Belediye ekipleri iş başında

Belediye ekipleri iş başında

Bursalı tekstil firması geliştirdiği antiviral kumaştan maskeler için ABD'de şirket kuracak

Bursalı tekstil firması geliştirdiği antiviral kumaştan maskeler için ABD'de şirket kuracak

Bursa’da kardan adamın adını Donald Trump koydular

Bursa’da kardan adamın adını Donald Trump koydular

Misi Akademi’de söz yazarlığı konuşuldu

Misi Akademi’de söz yazarlığı konuşuldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.