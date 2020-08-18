YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Ninova AVM dev kadrosunu birini daha ekledi

Ninova AVM dev kadrosunu birini daha ekledi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 18.08.2020 13:23 | Son Güncelleme

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden olan, düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen Ninova Park AVM, bünyesinde barındırdığı dev kadrosuna birini daha ekledi.Bünyesinde barındırdığı öncü markalarla Diyarbakır’ın en çok tercih edilen alışveriş merkezlerinden biri olan Ninova Park, korona virüs sürecinde tüm tedbirleri en üst seviyede alarak ziyaretçileriyle buluşmaya ve büyümeye devam ediyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden olan, düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen Ninova Park AVM, bünyesinde barındırdığı dev kadrosuna birini daha ekledi.
Bünyesinde barındırdığı öncü markalarla Diyarbakır’ın en çok tercih edilen alışveriş merkezlerinden biri olan Ninova Park, korona virüs sürecinde tüm tedbirleri en üst seviyede alarak ziyaretçileriyle buluşmaya ve büyümeye devam ediyor. Ninova Park AVM, Alaçatı Muhallebicisi Diyarbakırlıların hizmetine açıldı.

“Alaçatı Muhallebicisiyle Ege rüzgarını Diyarbakır’da estiriyoruz”
İş insanı 2 çocuk annesi yatırımcı Zehra Civan Ayzit, daha öncede iki farklı markayı Diyarbakır’a kazandırdıklarını ve buda Diyarbakırlıların kendilerine gösterdikleri yoğun ilgiden kaynaklı olduğunu söyledi. Başta Ninova Alışveriş merkezinin pandemi sürecinde inanılmaz dikkatli olduğunu ve ziyaretçilerine güvenli sağlık ortamı sağlığını hatırlatarak, “Bu anlamda inanılmaz hizmetler sunuyor. Kendi işletmemiz açısından da bu böyle. Çalışanlarımız olsun, vereceğimiz hizmet olsun en üst seviyede tedbirlerimizi alarak güzel lezzetlerle vatandaşlarımızı buluşturacağız. Diyarbakır insanı hizmet anlamında en iyisini hak ediyor, en iyisine layık. Bizde bir yatırım fikrine karar verirken en iyi hizmeti veren bir marka olarak yürütmeye çalışıyoruz. Mekanlarımızın çoğu bir birine benzer yapıda. Ama burada bir Alaçatı, Ege rüzgarı esmesini istedik Diyarbakır’da. Tabi buna ihtiyacımızda vardı. Pembeler, maviler, çiçekler, turkuazlarla bir tatil köyündeymiş gibi bir hissiyatı yaşamak istedik. Sütlü tatlılar, muhallebi, farklı seçenekteki dondurmalar bunları yiyebileceğimiz seçenekleri sunmak istedik. Bu saydığımız ürünlerimiz ve daha birçoğu ablalarımız tarafından hijyenik olarak ev ürünü gibi üretiliyor. Bir yemek programında hünerlerini sergileyen ünlü bir ustamızda burada bizimle çalışıyor. Hünerlerini bu sefer vatandaşlarımıza sunuyor” dedi.

“Alaçatı Muhallebicisi olarak Diyarbakır’ın tatlı kültüründe yerimizi almışız”
Tatlılarda glikoz şurubu ve katkı maddesi içermediğini belirten Ayzit, “Türkiye’nin çeşitli yerlerinde şubeleri olan bir marka olan Alaçatı Muhallebicisi müdavimleri olan bir damak tadı sunuyor. Lezzetleri tüm Türkiye de çok beğeniliyor. Diyarbakır’da da çok sevildi. Ve şartlara göre Diyarbakır’da farklı noktalarda şube açma çalışmalarımız olacak. Çünkü Diyarbakır’ın bir tatlı kültürü var, biz o kültürde Alaçatı Muhallebicisi olarak yerimizi almışız. Biz şerbetli tatlılar dışından vatandaşımızı farklı damaklarla bir araya getireceğiz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla burada ağızlarını tatlandırıyorlar aileleriyle birlikte. Ve biz ilgi alakayı gördükçe yaptığımız hizmetlere yenilikler yaparak en iyi hale getirmek istiyoruz. Biz bir yandan da kentte istihdam sağlamış oluyoruz. Burada onlarca personelimize iş kapısı açmışız. Bu da değerli vatandaşlarımızın bizleri tercih etmesiyle alakalı bir durumdur. Bizler kaliteyi ortaya koydukça ve tercih edildikçe aşkla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp... Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' DiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Türk Demiyoruz, Kürt Demiyoruz; 80 Milyonuyla 'tek Millet' Diyoruz
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da ayrılık

Kayserispor’da ayrılık

GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri başarıdan başarıya koşuyor

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri başarıdan başarıya koşuyor

Denizli’de av sezonu 22 Ağustos’ta başlıyor

Denizli’de av sezonu 22 Ağustos’ta başlıyor

Kütahya Milletvekili Ahmet Büyükuğur toprağa verildi

Kütahya Milletvekili Ahmet Büyükuğur toprağa verildi

Diyarbakır Namaz Vakitleri 18 Ağustos Salı

İmsak
04:01
Sabah
05:30
Öğle
12:28
İkindi
16:13
Akşam
19:16
Yatsı
20:39

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bağlar Belediyesi eğitim kurslarından büyük başarı

Bağlar Belediyesi eğitim kurslarından büyük başarı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Beyoğlu, bayram öncesi çocukları sevindirdi

Beyoğlu, bayram öncesi çocukları sevindirdi

Silvan'da Husumetli İki Aile Barıştırıldı

Silvan'da Husumetli İki Aile Barıştırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.