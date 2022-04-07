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  4. ''Nisa Mihriban" bebeğin sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama:

''Nisa Mihriban" bebeğin sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama:

07.04.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Nisa bebeğin beyin fonksiyonları beyin ölümü açısından araştırıldığında apne testi ve BT anjiyo yapılmış olup, beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir"

İSTANBUL (AA) - Pendik'te boş arazide bulunan ve acil tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin beyin ölümünün tespit edilmediği, genel durumunun ciddi olduğu, yakın takip ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Nisa Mihriban bebeğin hastanenin çocuk yoğun bakım kliniğinde mekanik ventilatöre bağlı olarak takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Nisa bebeğin beyin fonksiyonları beyin ölümü açısından araştırıldığında apne testi ve BT anjiyo yapılmış olup, beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup, yakın takip ve tedavisi devam etmektedir." denildi.

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