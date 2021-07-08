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  4. Nisan 2021'de dünya genelinde oyunlarla ilgili 1,1 milyon web saldırısı oldu

Nisan 2021'de dünya genelinde oyunlarla ilgili 1,1 milyon web saldırısı oldu

08.07.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi Başkanı Maria Namestnikova: - "Şu anda dünyada benzeri görülmemiş sayıda oyuncu var. Sayıları yaklaşık 3 milyara yaklaştı ve devam eden karantina önlemlerine karşı oyunların rahatlamak için harika bir yol olduğu kanıtlandı" - "Elbette bu siber saldırganların sektörle ilgilenmeye devam edeceği anlamına geliyor" - "Giderek daha fazla insanın iş cihazlarında oyun oynadığı göz önüne alındığında, bu durum şirket kaynaklarını da riske atıyor"

İSTANBUL (AA) - Kaspersky web saldırılarının çevrimiçi oyun oynayan kişilerin sayısı arttıkça oyun alanına yöneldiğine dikkati çekerek nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 34 artışla 1,1 milyondan fazla saldırı gerçekleştiğini açıkladı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, 2020'de dünyanın dört bir yanındaki ülkeler karantinaya geçerken, çevrimiçi oyuncu sayısı hızla arttı. Mart 2020'nin sonunda en popüler çevrimiçi oyun platformu, topluluk ve mağaza olan Steam'de aktif oyun oynayan ve eşzamanlı kullanıcıların sayısı tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu rekor Mart 2021'de bir kez daha kırılarak platform yaklaşık 27 milyon kullanıcıya ulaştı.

Çevrimiçi oyunlar giderek daha popüler hale geldikçe, siber suçlular kişisel kazançları için bu eğilimden yararlanmanın yollarını arıyorlar. Geçen yılın bahar aylarında Kaspersky araştırmacıları, oyun temasından yararlanan isimlere sahip siteler için web antivirüs algılamalarının sayısında önemli bir artış olduğunu keşfetti. Ocak 2020'ye kıyasla Nisan 2020'de engellenen yönlendirmeler günlük yüzde 54’e karşılık gelen oranda arttı.

İlkbaharda sokağa çıkma kısıtlamaları azaldıktan sonra bile oyun temasını kullanan web saldırılarının sayısı artmaya devam etti ve Kasım 2020'de yaklaşık 2 milyon 500 bin ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 2021'in başındaki düşüşün ardından, web saldırılarının sayısı bir kez daha artarak Nisan 2021'de bu yılın mart ayına göre yüzde 34 artışla 1 milyon 125 bin 10'a ulaştı.

Geçen yıl olduğu gibi en popüler oyun Minecraft olurken, 2021’in devamında Counter Strike: Global Offensive, yem olarak kullanılan en popüler oyun olarak Minecraft'ı istikrarlı bir şekilde geride bıraktı. Ayrıca 2020 yazında Dota'yı temel alan saldırılarda büyük bir artış oldu. Oyun temasını kullanan kötü amaçlı bağlantıların kullandığı en yaygın tehditleri Truva atları oluşturuyordu (siber suçluların verileri silmekten ve engellemekten veriyi kesmeye kadar her şeyi yapmasına izin veren kötü amaçlı dosyalar). Popüler oyunların yanı sıra hile programları için ücretsiz sürümler, güncellemeler veya uzantılar olarak gizlenen kötü amaçlı yazılımlar da yine revaçta olanlar arasındaydı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rusya Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) Başkanı Maria Namestnikova, "Şu anda dünyada benzeri görülmemiş sayıda oyuncu var. Sayıları yaklaşık 3 milyara yaklaştı ve devam eden karantina önlemlerine karşı oyunların rahatlamak için harika bir yol olduğu kanıtlandı. Elbette bu siber saldırganların sektörle ilgilenmeye devam edeceği anlamına geliyor. Giderek daha fazla insanın iş cihazlarında oyun oynadığı göz önüne alındığında, bu durum şirket kaynaklarını da riske atıyor. Ancak oyuncular yine de güvenle oynamanın keyfini çıkarabilirler. Bunun için sadece temel siber güvenliğe yönelik en iyi uygulamaları takip etmeleri yeterli." ifadelerini kullandı.

Açıklamada yer alan bilgilere göre ayrıca, Kaspersky uzmanları, oyun oynarken siber saldırılardan korunmak için şu önerilerde bulundu:

"Video oyun hesaplarınızı korumak için mümkünse güçlü parolalar ve iki aşamalı kimlik doğrulama (2FA) kullanın. Siber suçlular tarafından kullanılan en sevilen yemlerden biri olan hilelere ve video oyunlarının korsan kopyalarına karşı dikkatli olun. Oyun oynarken bilgisayarınızı yavaşlatmayacak, Kaspersky Total Security gibi güçlü, güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın. Ürün Steam ve diğer oyun servisleriyle sorunsuz çalışır. Oyunları yalnızca resmi sitelerden satın almanız ve indirimleri beklemeniz daha güvenlidir. Farklı platformlardaki cazip tekliflerin beraberinde getirebileceği tehditlere karşı gözünüzü açık tutun. Kimlik avı kampanyalarına ve tanıdık olmayan oyunculara karşı dikkatli olun. Gelen e-postadaki bağlantı ve açacağınız dosyanın uzantısı aracılığıyla yönlendirildiğiniz web sitesini iki kez kontrol etmek iyi bir seçenektir. Oyun sohbetinden harici sitelere bağlantılara tıklamamaya çalışın. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmenizi isteyen herhangi bir kaynağın adresini dikkatlice kontrol edin, sayfa sahte olabilir."

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