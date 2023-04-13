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  4. Nisan ayında yağan kar Palandöken yolunda mahsur bıraktı

Nisan ayında yağan kar Palandöken yolunda mahsur bıraktı

13.04.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da etkili olan kar yağışı Palandöken geçidinde ulaşımı olumsuz olarak etkiledi.

Nisan ayında yağan kar Palandöken yolunda mahsur bıraktı

Ani basan kar yağışı Tekman Erzurum Palandöken yolunda seyir halinde bulunan araçlara yol vermedi. 2 bin 885 rakımlı Tekman Erzurum Palandöken yolunda kar ve fırtına nedeni ile yolda mahsur kalan araç fırtınanın etkisi ile karda kayboldu. Aracın iki katı kar kaplayan ve kürek ile aracın üstündeki karı temizleyen vatandaşların arardın yol üstündeki aracın kenarındaki karı da karayolları karla mücadele ekipleri tarafından temizlendi.

Yıllarca beklenen Erzurum - Tekman karayolunun tamamlanmasına rağmen kar ve fırtına nedeni ile özellikle zirveye yakın bölgelerde ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor. Vatandaşlar bölgeye tünel yapılması ile sıkıntının giderilebileceğini dile getiriyorlar.

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