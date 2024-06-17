Nişanda 2 kilo altın takmıştı! Murat Övüç'ün takıları dile düştü: "Gösteriş meraklısı"

Son dönemin en popüler sosyal medya fenomenlerinden olan Murat Övüç ne yapsa olay oluyor.

“Sevgilim Kapalıçarşı’nın imparatoru. Pırlanta ondan soruluyor. Otursam, çalışmasam onun parası bana da yedi sülaleme de yeter" diyerek gündeme gelen Murat Övüç geçtiğimiz günlerde oğluna nişan yaptı.

Nişanda kesenin ağzını açan fenomen müstakbel gelinine 2 kilo altın taktı. Övüç bu sefer de bayramda kollarına ve boynuna takıp takıştırdı.

Altın dolu kollarını göstererek bayram kutlayan Murat Övüç sosyal medyanın diline düştü.

Murat Övüç'ün o hallerini görenler "Gösteriş meraklısı", "Görgüsüzlük bu", "Altınlar gerçek mi?", "Gelinine takması beklenen takıları kendine mi takmış takıştırmış" yorumlarında bulundu.







