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Nisan’da Kayseri Havalimanı’nda 215 bin 236 yolcuya hizmet verildi

İHA İHA
10.05.2024 11:42
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanı’nın 2024 yılı Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Nisan’da Kayseri Havalimanı’nda 215 bin 236 yolcuya hizmet verildi

Buna göre; Kayseri Havalimanı’nda nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 180 bin 347, dış hat yolcu trafiği 34 bin 889 oldu. Böylece nisanda toplam 215 bin 236 yolcuya hizmet verildi. Nisan ayında Kayseri Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 156, dış hatlarda 228 olmak üzere toplamda bin 384’e ulaştı. Yük trafiği ise nisan ayında toplamda 2 bin 370 ton oldu.

4 aylık dönemde ise Kayseri Havalimanı’nda yolcu trafiği 772 bin 395, uçak trafiği 5 bin 287, yük trafiği ise 8 bin 317 ton olarak gerçekleşti.

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