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Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri ve tiyatrocularından 27 Mart ziyareti

28.03.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nişantaşı Üniversitesi'nin konservatuar ve sahne sanatları kulübü üyeleri, Tiyatro Günü dolayısıyla düzenledikleri ortak etkinlikle İstanbul'da Darülaceze ve Sanatçılar Bakımevi'nde bulunan sanatçıları ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Nişantaşı Üniversitesi Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde önemli bir gelenek başlattı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin konservatuarı ve sahne sanatları kulübü ortak bir etkinlik düzenleyerek, İstanbul’da Darülaceze ve Sanatçılar Bakımevi'nde bulunan sanatçılara 27 Mart ziyareti gerçekleştirdi.

Nişantaşı Konservatuarı 1. Sınıf tiyatro öğrencileri Mertcan Bozdemir, Zeynep Erkek, Mertcan Güccük, Nadir Beldek, Rasim Çetin, Muratcan Akbaba, Hande Aker, Zeynep Aksünger, Burak Diner, Banu Gümüş Aydos, Şadiye Mirzaeva , Barış Şit, usta sanatçıları ziyaret ederek, bayramı birlikte kutladılar.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan ve Genel Sanat Yönetmeninin de katıldığı etkinliğe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın oyuncusu Bennu Yıldırımlar da destek verdi.

Bennu Yıldırımlar, sahnede beraber çalıştığı Tanju Tuncel ve Jeyan Mahfi Tözüm ile duygusal anlar yaşadı. Ziyarete Şehir Tiyatrosu oyuncuları Nevzat Çankara, Pınar Demiral da katıldı.

Nişantaşı Konservutar öğrencileri, öğle yemeklerini, İBB’nin himayesinde, 35 sanatçının dinlendiği Sanatçı Bakımevi’nde yediler. Burada ünlü geleneksel tiyatro ustası Rauf Altıntak, Reyhan İlhan, Ahmet Can Şener, Oktay Güzeloğlu, Tahir Ulubayrak, Meral Küçükerol, Atilla Mete, Kurtalan Ekspres orkestrası üyeleriyle kültür alışverişinde bulundular.

Günün son ziyareti ise hastanede bulunan Tanju Tuncel’e yapıldı. Nedim Saban’ın Tuncel’in oynadığı Kanlı Düğün’ü hatırlatması üzerine, sohbet tiyatro anılarıyla devam etti.

Nişantaşı Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri, 27 Mart’ta ustaları ziyaret etmeyi bir gelenek haline getireceğini kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 93 yaşındaki Jeyan Mahfi Ayral, babasının kendi yaşındayken de sahneye çıkmış olduğunu belirtti.

Ayral, Muhsin Ertuğrul'un kendisine, tiyatronun evlilikten bile önemli olduğunu vurgulayarak, gençlere sanat yaşamlarını özel yaşamlarından önde tutmaları gerektiğini açıkladı.

Darülaceze’de çok iyi bakıldığını belirten Ayral, albümünden özel fotoğrafları da paylaştı.

Ayral, Türkiye’de ilk Çalıkuşu’nun kendisi tarafından oynandığını belirterek, seslendirdiği kadınların bazılarının başarılarına katkısı olduğu halde, onları vefasızlıkla suçladı ve kırgın olduğunu belirtti.

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