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Nişantaşı Üniversitesi'nden okçuluk şampiyonasında 4 altın madalya

25.02.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nişantaşı Üniversitesi'nden okçuluk şampiyonasında 4 altın madalya

İSTANBUL (AA) - Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) düzenlediği Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası'nda 4 altın madalya kazandı.

Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir'de düzenlenen şampiyona finalinde "Klasik Yay Erkek", "Klasik Yay Erkek Kadın Mix", "Bireysel Erkek" ve "Bireysel Kadın" kategorilerinde rakiplerini başarıyla eleyen Nişantaşı Üniversitesi şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

Klasik Yay Erkek Takımı ODTÜ'yü 6-2, Klasik Yay Mix Takımı ise TED Üniversitesi'ni 6-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonaya katılan Nişantaşı Üniversitesi öğrencilerinden milli sporcular Samet Ak, Efe Gürkan Maraş, Furkan Yaman ve Ezgi Başaran Klasik Yay Erkek Takımı ve Klasik Yay Mix Takımı adına kupayı kaldıran isimler oldu.

Turnuvanın son gününde Nişantaşı Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi programı öğrencisi Efe Gürkan Maraş, "Bireysel Erkekler Şampiyonu" unvanını kazanırken, Spor Yöneticiliği programı öğrencisi Ezgi Başaran "Bireysel Kadınlar" kategorisinin şampiyonu oldu.

Açıklamada ödül törenindeki konuşmasına yer verilen Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Umut Başoğlu, "şampiyonların üniversitesi" felsefesiyle çıktıkları yolda olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz gibi milli sporcuların akademik ve spor yaşamlarında yanlarında olmaya devam ettiklerini bildirdi.

Başoğlu, "Gerek vakıf kurucumuz gerek üniversite yönetimimiz olarak sporcularımıza daima tam destek vererek ülkemize faydalı sporcuların yolunu açmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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