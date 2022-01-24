Nişantaşı Üniversitesi'nden sömestir tatilini geçirmek için 5 rota önerisi

İSTANBUL (AA) - Nişantaşı Üniversitesi Turizm Rehberliği Araştırma Görevlisi Sinan Cana, yarıyıl tatilinde ziyaret edilebilecek alternatif kış turizmi rotalarına dair tavsiyelerde bulundu.

Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte, başta kış turizmi merkezleri olmak üzere birçok bölgede turizm hareketliliği yaşanmaya başladı. Birbirinden etkileyici güzelliklere ev sahipliği yapan Türkiye, ailece vakit geçirilebilecek, doğa, kültür ve eğlence turlarına ev sahipliği yapan birçok alternatif rota sunuyor.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) verilerine göre, sömestir döneminde yurt içinde talep, geçen yıla kıyasla yüzde 40'a varan artış gösterdi. Tüm turizm bölgelerinde doluluk oranları yüzde 90'ı buldu.

Açıklamada Nişantaşı Üniversitesi Turizm Rehberliği Araştırma Görevlisi Sinan Cana'nın Türkiye’de kış turizmi için alternatif destinasyonlar konusundaki ailelere tavsiyelerine yer verildi.

Manisa Sipil Dağı, Sapanca Göl Evleri, Erzincan Ergan Dağı, Kapadokya ve Safranbolu'dan oluşan alternatfiler sunan Cana, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan 2 saatlik bir yolculuk ile ulaşılabilen Sipil Dağı'nın, zirvesindeki göletler ve milli parklarla ünlü olduğunu ve meşhur ağlayan kayanın da bu dağda bulunduğunu belirtti.

Kayak fırsatlarının kısıtlı olduğunu dağda doğa turunun yapılabileceğini aktaran Cana, bungalov ve butik otellerin olduğunu, Manisa çevresinde bulunan Sardes antik kentinin de ziyaret edilebileceğini bildirdi.

- Kış turizmi için alternatif rotalar

Sinan Cana, İstanbul’a hızlı trenle sadece 2 saat uzaklıkta olan Sapanca Gölü'nde özellikle kış mevsiminin daha hafif geçmesi ve gölün verdiği sakinlik hissi ile bu destinasyonu cazip hale getirdiğini belirti.

Sapanca Göl Evleri'nde alışılmış kış tatili planının dışına çıkıp Sakarya içinde ve göl etrafında bisiklet turları yapılabildiğini aktaran Cana, göl kenarında da konaklanama imkanının bulunduğunun altını çizdi.

Cana, Erzincan Ergan Dağı'nın kışı tam anlamıyla yaşamak isteyenler için yeni ve henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş bir destinasyon olduğunu ifade etti. Gece kayağı ve kar raftingi denemenin mümkün olduğu bu kayak merkezinin henüz alışagelmiş kayak merkezleri kadar popüler olmasa da en az bilinen merkezler kadar gelişmiş ve eğlenceli bir alternatif olduğunu vurgulayan Cana, henüz gelişmekte olduğu için konaklama imkanının kısıtlı olabileceğini fakat yeni şeyler arayanlar için harika bir rota olduğunu bildirdi.

Diğer alternatifin ise Kapadokya olduğunu aktaran Cana, "Kapadokya, kışın kar düşmesiyle birlikte büyüleyici manzaralara ev sahipliği yapıyor. Alışagelmiş peri bacaları beyaz örtünün altında çok daha farklı ve alışılmışın dışında bir manzara sunuyor. Kışın genelde konaklama fiyatları daha düşük olduğu için ziyaret önceliği verilebilirken, atlı doğa turları ve yeraltı şehirleri bölgenin güzelliğine gizem katıyor." değerlendirmesini yaptı.

Sinan Cana, kış turzmi için önemli destinasyonlardan birinin ise Karabük'te bulunan Safranbolu olduğunu belirtti. Dünyanın en iyi korunmuş kentlerinden biri olmasıyla kayıtlara geçmiş ve UNESCO Dünya miras listesinden yer aldığını haıtlratan Cana, "Zamanda yolculuğa çıkmayı sağlayan Safranbolu yüzyıllardır değişmemesi ile ünlü denilebilir. Tarih boyunca bir çok uygarlığa ev sahipliği yapmış olup, bu tarihi yapıyı halen daha hiçbir değişiklik olmadan yansıtan Safranbolu kış aylarında kar yağışı ile birlikte dünya üzerinde bir çok şehrin veremediği duyguları yaşatıyor. Yükseklerde yer alması ve etrafının ormanlarla çevrili olması doğa yürüyüşü tutkunlarına unutulmaz anılar yaşatıyor." ifadelerini kullandı.

