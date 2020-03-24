Nissara AVM geçici süre kapılarını kapattı

Nevşehir’de hizmet veren Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi korona virüs ile mücadele kapsamında geçici süre kapılarını kapattı.

Tüm Türkiye’de korona virüs ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler uygulanmaya başlarken Nevşehir’de faaliyet gösteren Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi’de yönetim tarafından alınan karar doğrultusunda bugün itibarıyla kapılarını geçici süre ile kapattı. Nissara AVM tarafından yapılan açıklamada, “Değerli ziyaretçilerimiz, dünyada ve ülkemizde yaşanan korona virüs salgını (Covid-19) nedeniyle sizlerin, çalışanlarımızın ve ailelerinizin sağlığı bizler için çok önemli. Bu sebeple devletimizin evde kal yönlendirmeleri doğrultusunda 24 Mart 2020 itibarıyla geçici bir süre için kapılarımızı kapatıyoruz. Bu zorlu günleri hep birlikte aşacağımıza inanıyoruz. Sağlıklı günler dileriz” ifadelerine yer verildi.

