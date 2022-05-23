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Niyazi Koyuncu, konserinin Pendik Belediyesi tarafından iptal edildiğini duyurdu

23.05.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Niyazi Koyuncu, 25 Mayıs'ta İstanbul’da vereceği konserin Pendik Belediyesi tarafından engellendiğini duyurdu. Ağabeyi Kazım Koyuncu gibi müzisyen olan Niyazi Koyuncu yaptığı açıklamada, "Tüm yasaklara ve ötekileştirme çabalarına rağmen şarkılarımızı hep birlikte ve daha gür söylemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Niyazi Koyuncu, konserinin Pendik Belediyesi tarafından iptal edildiğini duyurdu

Müzisyen Niyazi Koyuncu, Pendik Halk Eğitim Merkezi'nin 25 Mayıs'ta Sahil Meydanı'nda düzenleyeceği etkinlikte sahne almasının Pendik Belediyesi tarafından engellendiğini duyurdu.

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"DEĞER YARGILARINI VE GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞMAYAN BİR MÜZİSYENİN..."

Koyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Pendik Halk Eğitim Merkezi'nin 25.05.2022 tarihinde Sahil Meydanı'nda düzenleyeceği etkinlikte sahne almam Pendik Belediye Başkanlığı tarafından engellenmiştir. Belediye, iptal gerekçesi olarak kurumlarının 'değer yargılarını ve görüşlerini' paylaşmayan bir müzisyenin, Pendik meydanlarında konser yapmasına müsaade edilemeyeceğini sunmuştur. Tüm yasaklara ve ötekileştirme çabalarına rağmen şarkılarımızı hep birlikte ve daha gür söylemeye devam edeceğiz. Sevgiler"

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Pendik Kazım Koyuncu
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