"Nizar Kabbani Nişanı" Türk yazar Peren Birsaygılı Mut'a verilecek

İSTANBUL (AA) - Dünyanın pek çok bölgesinde insani yardım alanında faaliyet gösteren Küresel Adalet Örgütü'nce (Global Justice Organization) verilen Kültür ve Edebiyat Küresel Adalet Ödülü bu yıl yazar Peren Birsaygılı Mut'a takdim edilecek.

Küresel Adalet Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre, ödülün veriliş sebebi, yazarın Suriye kültürü ve edebiyatının tanıtılmasına olan katkısı ve Suriye halkının davasına adil bakış açısı olarak açıklandı.

Suriye kamusal yaşamına katkı sağlayan Suriyeli olmayan kişilere verilen onursal bir ödül olan "Kültür ve Edebiyat Küresel Adalet Ödülü Nizar Kabbani Nişanı" ilk kez bir Türk yazara verilecek.

Bu yıl tek dalda verilecek ödül, gelecek seneden itibaren, ekonomi, sosyal hizmet, hayır işleri, bilimsel araştırma, eğitim, müzik, sinema ve gazetecilik gibi çeşitli dallara ayrılacak.

"Şair Adonis'e Açık Mektup" yazısıyla Arap dünyasındaki yüzlerce yazar tarafından büyük bir destek gören Peren Birsaygılı Mut'a ödülü, yarın Taksim Camii Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek törende teslim edilecek.

