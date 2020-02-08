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Nizip, kick boksta Türkiye şampiyonu oldu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.02.2020 15:15 | Son Güncelleme

5-9 Şubat tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası’nda Gaziantep’i temsil eden Nizip Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi-KickBoks önemli bir başarıya imza attı.2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen şampiyonaya damgasını vuran Gaziantep, Spor Şehri Gaziantep olduğunu bir kez daha kanıtladı.Başarılı karşılaşmalardan hakkıyla üstünlük elde eden Nizip Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi sporcularından kendi kategorilerinde erkeklerde Sadin Şahin Gençler A Point fighting 74 kg Altın Madalya, kızlardan Nazmiye Arslan Gençler B Point fighting 60 kg Altın Madalya, yine kızlardan Ebru Zor Gençler B Point fighting 55 kg bronz madalya kazandı.Toplamda Gaziantep’e üç altın iki bronz madalya kazandıran sporcuları Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Nizip, kick boksta Türkiye şampiyonu oldu

5-9 Şubat tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası’nda Gaziantep’i temsil eden Nizip Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi-KickBoks önemli bir başarıya imza attı.
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri kapsamında düzenlenen şampiyonaya damgasını vuran Gaziantep, Spor Şehri Gaziantep olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Başarılı karşılaşmalardan hakkıyla üstünlük elde eden Nizip Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi sporcularından kendi kategorilerinde erkeklerde Sadin Şahin Gençler A Point fighting 74 kg Altın Madalya, kızlardan Nazmiye Arslan Gençler B Point fighting 60 kg Altın Madalya, yine kızlardan Ebru Zor Gençler B Point fighting 55 kg bronz madalya kazandı.
Toplamda Gaziantep’e üç altın iki bronz madalya kazandıran sporcuları Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Nizip, kick boksta Türkiye şampiyonu oldu

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İkindi
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Akşam
18:09
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Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

B. Taburlar Eczanesi
Sehitkamil
Ebru Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
İbrahim Telli Eczanesi
Sehitkamil
Kumru Eczanesi
Sehitkamil
Tülay Eczanesi
Sehitkamil
Yonca Eczanesi
Sehitkamil
Babı Sıfa Eczanesi
Sahinbey
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