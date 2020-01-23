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Nizip polisi denetimlerine aralıksız devam ediyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.01.2020 16:19 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nizip ilçesinde polis tarafından umuma açık yerler, parklar ve metruk binalarda yapılan uygulamada aranan şahıslar yakalanırken bir çok araç hakkında ise işlem yapıldı.Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Nizip ilçesinde polis tarafından yapılan denetimlerde 581 ile 109 araç sorgulandı.

Nizip polisi denetimlerine aralıksız devam ediyor

Gaziantep’in Nizip ilçesinde polis tarafından umuma açık yerler, parklar ve metruk binalarda yapılan uygulamada aranan şahıslar yakalanırken bir çok araç hakkında ise işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Nizip ilçesinde polis tarafından yapılan denetimlerde 581 ile 109 araç sorgulandı. Sorgulama neticesinde tescilsiz 9 motosiklet trafikten men edilirken 7 hurda toplama aracına ise el konuldu. Çalışmalarda ayrıca dilencilik ve yol kenarında satış yaptıkları belirlenen 3 çocuk, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğüne teslim edildi. Uygulamada 13 askerlik yoklama kaçağına işlem yapılırken aranan 5 şahıs da yakalandı. Uyuşturucu madde bulunan araçtaki 3 kişi gözaltına alınırken görevi kötüye kullanan bir şahıs hakkında da işlem yapıldı.

Nizip polisi denetimlerine aralıksız devam ediyor

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