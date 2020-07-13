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Nizip polisinden düğün salonlarında korona virüs denetimi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.07.2020 19:06 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nizip ilçesinde polis ekipleri tarafından düğünlerde ve düğün salonlarında korona virüs denetimleri yapıldı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde polis ekipleri tarafından düğünlerde ve düğün salonlarında korona virüs denetimleri yapıldı. Denetimlerde kurallara uymayan iki düğün sahibi ile sokakta izinsiz merasim düzenleyen bir düğün sahibine para cezası uygulandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10-12 Temmuz 2020 tarihlerinde ilçe merkezinde yapılan 36 düğünde resmi ve sivil personellerin katılımıyla denetimlerde bulundu. Yapılan denetimlerde, düğün sahiplerinin ve düğünlere katılanların İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan düğün genelgesine uyup uymadıkları kontrol edildi. Denetimler kapsamında, 2 düğün sahibi ile sokakta izinsiz merasim düzenleyen 1 düğün sahibine idari para cezası uygulandı.
Ekipler, parklarda, iş yerlerinde, ana caddeler ve araçlar üzerinde yapılan denetimlerde ise 187 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

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