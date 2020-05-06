YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Nizip’te maske dağıtıldı

Nizip’te maske dağıtıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.05.2020 17:40 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Nizip ilçesinde protokol trafik haftası nedeniyle durdukları araçların sürücülerini emniyet kemeri ile ilgili uyarılarda bulunarak, sürücülere maske dağıttıbGaziantep’in Nizip ilçesinde ’2-8 Mayıs Trafik Haftası’ etkinlikleri kapsamında sürücülere yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde protokol trafik haftası nedeniyle durdukları araçların sürücülerini emniyet kemeri ile ilgili uyarılarda bulunarak, sürücülere maske dağıttıb
Gaziantep’in Nizip ilçesinde ’2-8 Mayıs Trafik Haftası’ etkinlikleri kapsamında sürücülere yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Çalışmalar kapsamında Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Emniyet Müdürü Mustafa Yaman ve Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki ilçe merkezinde araç sürücülerini durdurup bilgilendirmede bulundu.
Protokol üyeleri, özellikle 15 Temmuz Meydanı’nda araçları durdurarak trafik haftası dolaysıyla emniyet kemerinin takılmasının önemi hakkında bilgi verip, maskesi olmayan sürücülere maske dağıtımı yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte uçuşların başladığı tarih! Nerelere yolculuk edilebilecek? İşte uçuşların başladığı tarih! Nerelere yolculuk edilebilecek?
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi

AK Parti Kars Milletvekilleri müjdeyi verdi

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan'dan 1 Haziran'da okulların açılması açıklaması:

Bodrum'da tutuklanan gazeteci Hakan Aygün tahliye edildi

Bodrum'da tutuklanan gazeteci Hakan Aygün tahliye edildi

Nöbetteki kamu personeline ikramda bulundular

Nöbetteki kamu personeline ikramda bulundular

Mevsimlik işçilere Büyükşehir desteği

Mevsimlik işçilere Büyükşehir desteği

Gaziantep Namaz Vakitleri 6 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:51
Sabah
05:24
Öğle
12:32
İkindi
16:19
Akşam
19:31
Yatsı
20:57

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Çarşamba

Batıkent Eczanesi
Sehitkamil
Bogaziçi Eczanesi
Sehitkamil
Çağan Eczanesi
Sehitkamil
Esen Eczanesi
Sehitkamil
Fakılı Eczanesi
Sehitkamil
Kayaönü Eczanesi
Sehitkamil
Alper Şahin Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

HKÜ’de korona virüs uyarısı

HKÜ’de korona virüs uyarısı

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.