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NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi dezenfekte edildi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 24.03.2020 14:01 | Son Güncelleme

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan ve Türkiye’de de etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi de alınan tedbirler kapsamında baştan sona dezenfekte edildi.Tüm iç ve dış ortam dezenfeksiyon çalışmalarının sıklıkla yapıldığı Çorlu Mühendislik Fakültesinde öğrenci sınıfları, laboratuvarlar öğretim üyesi ve idari memur ofisleri, lavabo, koridor ve tüm kapalı alanlar profesyonel bir ekiple dezenfekte ediliyor.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan ve Türkiye’de de etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi de alınan tedbirler kapsamında baştan sona dezenfekte edildi.
Tüm iç ve dış ortam dezenfeksiyon çalışmalarının sıklıkla yapıldığı Çorlu Mühendislik Fakültesinde öğrenci sınıfları, laboratuvarlar öğretim üyesi ve idari memur ofisleri, lavabo, koridor ve tüm kapalı alanlar profesyonel bir ekiple dezenfekte ediliyor.

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