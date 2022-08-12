"No More Ransom" 1,5 milyondan fazla kişinin cihazlarının şifresini çözmesine yardımcı oldu

İSTANBUL (AA) - Fidye yazılımı kurbanlarının dosyalarının şifresini çözmelerine yardımcı olmak için başlatılan bir girişim olan No More Ransom, 6'ncı yıl dönümünü kutluyor.

Kaspersky açıklamasına göre, projenin tanıtımından bu yana katılımcılar 4'ten 188'e yükseldi ve bunlar 165 fidye yazılımı ailesini kapsayan 136 şifre çözme aracının hazırlanmasına katkıda bulundu.

37 dilde sunulan proje ile tüm dünyada 1,5 milyondan fazla insanın cihazlarının şifresini çözmesine yardımcı oldu.

Fidye yazılımları, güvenli olmayan ve sahte web siteleri, indirilen yazılımlar, kötü amaçlı dosya ekleri ve RDP (uzak masa protokolü) saldırıları aracılığıyla savunmasız internete açık sunuculardan yararlanarak, mağdurların bilgisayarlarında depolanan değerli bilgileri şifreliyor.

Suçlular daha sonra kurbandan fidye istiyor ve karşılığında şifrelenmiş verilerini geri vermeyi vaat ediyor. Bu tür kötü amaçlı yazılımlar, her türden paydaşı hedef alan ve ayrı ayrı çete yapısından sıyrılıp kendi ekosistemlerine sahip tam teşekküllü işletmelere dönüşen saldırganlarca uzun yıllardır kullanılıyor.

Kişilerin ve kuruluşların değerli bilgilere erişmelerine yardımcı olmak için Hollanda Ulusal Polisi Ulusal Yüksek Teknoloji Suç Birimi, Europol'ün Avrupa Siber Suç Merkezi, Kaspersky ve diğer platform ortakları 2016 yılında No More Ransom girişimini ortaya koydu. Katılımcılar nerede olursa olsun bir siber suçun nasıl bildirileceğine ilişkin şifre çözme araçlarını, yönergeleri ve talimatları girişimin resmi web sitesinde yayınlayabiliyor.

Bu araçlar ve materyaller, 165 fidye yazılımı ailesi tarafından saldırıya uğrayan kurbanların verilerini herhangi bir ödeme yapmadan geri almalarına yardımcı oldu. Proje, şifre çözme araçlarına ek olarak fidye yazılımlarının nasıl çalıştığı ve bulaşmayı önlemek için ne gibi önlemler alınabileceği hakkında bilgi yaymayı hedefliyor.

Kaspersky, 38 fidye yazılımı ailesi tarafından şifrelenen verilerin alınmasına yardımcı olan 9 şifre çözme aracına katkıda bulunan kurucu ortaklardan biri olarak projede yer alıyor. 2018'den beri bu araçlar 300 binin üzerinde indirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi Güvenlik Araştırmacısı Jornt van der Weil, fidye yazılımının, kurbanlardan para almanın etkili bir yolu ve en büyük siber güvenlik endişelerinden biri olmaya devam ettiğini belirterek, "2022'nin sadece ilk üç ayında 74 binden fazla benzersiz kullanıcının bu tür bir tehdide maruz kaldığı tespit edildi. Bu durum, bu gibi girişimlere yardım etme eğiliminde bir artışa yol açtı. Saldırganlara ödeme yapmadan, bireylere ve şirketlere dijital varlıklarını geri kazanma konusunda yardımcı olabildiğimiz için son derece mutluyum.

Bu şekilde, kullanıcılar artık verilerinin şifresini çözmek için ödeme yapmak zorunda kalmadıkları için suçluları ve onların iş modellerini canının yanacağı yerden vuruyoruz. Mevcut ve gelecekteki ortaklarımızla fidye yazılımlarıyla savaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

