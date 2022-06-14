Nobel İlaç'ın projesi Nobelyum, yeniliklerle büyümeye devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Nobel İlaç Çoklu Kanal Ekibi yönetiminde, sağlık profesyonellerinin hizmetine sunulan Nobelyum; çok paydaşlı, çok kanallı dev bir proje olarak büyümeye devam ediyor.

Nobel İlaç açıklamasına göre, zengin site mimarisi ve içerikleri ile sağlık profesyonellerine kesintisiz, sürdürülebilir bilimsel hizmet deneyimi yaşatmayı hedefleyen Nobelyum, canlı yayın altyapısı başta olmak üzere, 360 derece güncel içerik sunan bir dijital portal olarak kullanıcılarına hizmet veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nobel İlaç Farma Medikal ve Pazarlama Hizmetleri Müdürü Dr. Bahar Paröz, yakın zamanda, kullanıcılara farklı deneyimler yaşatmak adına podcast ve güncel hikayeler alanı da aktifleştirilen Nobelyum dijital platformundaki yenilikler hakkında, şunları aktardı:

"Nobel İlaç Çoklu Kanal Ekibi ile sağlık profesyonelleri için inşa ettiğimiz ve koşulsuz olarak sağlık mesleği mensuplarının kullanımına sunduğumuz dijital portalımız Nobelyum yeniliklerle büyümeye devam ediyor. Platformumuz, zengin site mimarisi ve içerikleri ile hekimler ve eczacıları kapsayan sağlık profesyonellerine kesintisiz, sürdürülebilir bir tıbbi ve bilimsel hizmet sunuyor. Nobel İlaç olarak, dijital yuvamız Nobelyum'da hayata geçirdiğimiz podcast serimiz ‘Tıbba Adanmış Hayatlar’ serisi ile de tıbba yaşamını adamış değerli Türk hekimlerimizin ve bilim insanlarımızın yaşam öykülerini site ziyaretçilerimiz ile buluşturduk. Nobel İlaç olarak uzun yılladır sağlık profesyonellerine sunduğumuz ve bir ilaç firması tarafından koşulsuz olarak desteklenen hakemli tek bilimsel dergi olan Nobel Medicus'taki hekim portrelerinden esinlenerek hazırladığımız bu projemiz ile 2 hafta gibi çok kısa bir sürede 700'ün üzerinde görüntülenmeye ve dinleyiciye ulaştık. Bu yayınlarımızın ve içeriklerimizin gördüğü ilgiden çok memnunuz. Podcast serimizin yanı sıra yine yakın zamanda Güncel Gelişmeler alanı içerisinde daha kaliteli bir yaşam için mevcut sağlık durumumuzu analiz etmek, bedenimizle ilgili farkındalık sağlamak ve gerektiğinde harekete geçmek amacıyla sağlıklı yaşam rehberi niteliğinde yazı dizisi ‘Sağlığınız İçin Değer’ serisini başlattık."

-"Nobelyum portalına her yerde, her türlü cihazdan erişilebiliyor"

Firma olarak hazırladıkları bilimsel dergilerine dikkati çeken Paröz, "Sağlık profesyonellerine sunduğumuz kendi bilimsel dergimiz olan Nobel Medicus da Nobelyum dijital platformumuzda yer alan bilimsel hizmetin çok önemli bir ayağını oluşturuyor. British Library'in yanı sıra çok sayıda ulusal ve uluslararası indeks ve kütüphaneye kabul edilen Medicus, ülkemizde yapılan çalışmaların yer aldığı değerli bir platform olmasının yanında, uluslararası yayınlara da ev sahipliği yapıyor. Bu ayrıcalıklı bilimsel dergimizin arşivine Nobelyum.com üzerinden kolaylıkla erişim sağlanabiliyor. Teknolojik altyapısı masaüstü veya dizüstü bilgisayarlar, tablet ve telefon için optimize edilmiş olan Nobelyum portalına bu özelliğinden dolayı her yerde, her türlü cihazdan erişilebiliyor." ifadelerini kullandı.

Paröz, platformun diğer özelliklerine ilişkin unları kaydetti:

"Yine önemli altyapı özelliklerinin bir parçası olarak sağlık profesyonellerini güncel bilgilerine göre doğrudan tanıyıp verifiye eden ve onay veren akıllı sistem ile üyelik ve kayıt işlemleri beklemeden hızlıca gerçekleştirilebiliyor. Platform, ihtiyaca göre iki farklı modül sunan canlı yayın altyapısı ile sağlık profesyonellerinin yeni haberlere, güncel bilgilere kolayca ulaşmalarını sağlayacak webinarlar ve bunun yanı sıra videolar alanında sağlık profesyonellerinin mesleki uygulamalarına katkı sağlayacak videolar da içeriyor. Yılın ilk çeyreğinde 10'un üzerinde toplantı gerçekleştirilen platformda 2022 yılının geri kalanında da merkezi sinir sistemi hastalıklarından nadir hastalıklara kadar, onkolojiden hematolojiye kadar çoğu tedavi alanlarında sağlık profesyoneli üyelerine yönelik canlı yayınlar gerçekleştirmeye devam edilecek. Geçen yıl ‘Her Gün 1 Doz Nobelyum’ sloganı ile hayata geçirilen platformun günümüz itibarı ile 3 bin 300'ün üzerinde sağlık profesyoneli üyesi bulunuyor.

Firmanın Nobelyum dışında pandemi dönemi ile birlikte hayata geçirdiği bir diğer uygulama ise Digimail isimli Rep Triggered E-mailing'ler oldu. Nobel İlaç, sağlık profesyonellerine özel inşa ettiği tüm iletişim kanalları ve dijital platformu Nobelyum ile uluslararası da ilgi görmeye ve yeniliklerle sağlık profesyonellerinin ihtiyacına yönelik hizmet vermeye devam ediyor."

