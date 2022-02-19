YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Nobel ödüllü Aziz Sancar, Anıtkabir'i ziyaret etti

Nobel ödüllü Aziz Sancar, Anıtkabir'i ziyaret etti

19.02.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nobel ödüllü Aziz Sancar, Anıtkabir'i ziyaret etti

ABD'de yaşayan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar ve bazı yakınları ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aziz Sancar Eğitim Kampüsü'nün 17 Şubat'ta yapılan açılışına katılan Aziz Sancar, Milli Eğitim Bakanlığının davetlisi olarak bulunduğu Ankara'da Anıtkabir ziyaretinde de bulundu.

Aziz Sancar'a Anıtkabir ziyaretinde Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar, "manevi kızı" olarak nitelendirdiği KKTC Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı ve bazı yakınları eşlik etti.

Sancar, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Burada Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Sancar ve beraberindekiler, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni de ziyaret etti.

Sancar, ziyaretin sonunda Anıtkabir merdivenlerinde gençlerle fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Camisi'nin son müderrisi Emin Saraç'ı oğlu Yekta Saraç anlattı:Fatih Camisi'nin son müderrisi Emin Saraç'ı oğlu Yekta Saraç anlattı:
Memur-Sen'den 3600 ek göstergeye ilişkin açıklama:Memur-Sen'den 3600 ek göstergeye ilişkin açıklama:
GÜNCELLEME - Konya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandıGÜNCELLEME - Konya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı

Ankara Namaz Vakitleri 19 Şubat Cumartesi

İmsak
06:06
Sabah
07:30
Öğle
13:07
İkindi
16:06
Akşam
18:35
Yatsı
19:53
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Genç kızın eteğinin altını çekti! Yakayı anında ele verdi

Genç kızın eteğinin altını çekti! Yakayı anında ele verdi

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Sosyal medyayı ikiye böldü! Hangi rakamları görüyorsunuz?

Sosyal medyayı ikiye böldü! Hangi rakamları görüyorsunuz?

Oğlunun yaptığı çizim hayatını değiştirdi! Herkesi şaşırttı

Oğlunun yaptığı çizim hayatını değiştirdi! Herkesi şaşırttı

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.