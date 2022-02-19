Nobel ödüllü Aziz Sancar, Anıtkabir'i ziyaret etti

ABD'de yaşayan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar ve bazı yakınları ile Anıtkabir'i ziyaret etti.
Aziz Sancar Eğitim Kampüsü'nün 17 Şubat'ta yapılan açılışına katılan Aziz Sancar, Milli Eğitim Bakanlığının davetlisi olarak bulunduğu Ankara'da Anıtkabir ziyaretinde de bulundu.
Aziz Sancar'a Anıtkabir ziyaretinde Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar, "manevi kızı" olarak nitelendirdiği KKTC Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı ve bazı yakınları eşlik etti.
Sancar, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Burada Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Sancar ve beraberindekiler, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni de ziyaret etti.
Sancar, ziyaretin sonunda Anıtkabir merdivenlerinde gençlerle fotoğraf çektirdi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz