Normalleşme ile ofis ya da hibrit çalışma isteniyor

İSTANBUL (AA) - Zivella Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Uzun, mayıs ayı ortasında yaptıkları anket çalışmasının “sürekli olarak evden çalışmayı isteyenlerin” oranının yüzde 7’lerde kaldığını belirterek, “Kültürümüz gereği bir arada üretmeyi seven bir toplumuz. Dolayısıyla yeni dönemde ofislerde çalışma başlayacak. Anket çalışmamız da bu durumu doğrular nitelikte.” ifadelerini kullandı.

Zivella’dan yapılan açıklamaya göre, şirket, normalleşme ile çalışma şekilleri ve ortamlarındaki beklentileri ortaya çıkarmayı amaçlayan bir anket çalışması yaptı. 13 – 20 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmaya, yüzde 32,7’si şirket sahibi, yüzde 14,8’i üst düzey yönetici ve yüzde 52,5’i beyaz yaka çalışan olmak üzere 554 kişi katıldı.

Açıklamada görüşlerini paylaşan Zivella Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Uzun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çalışma şeklinin çok hızlı değiştirdiğini, uzaktan çalışmanın yeni bir seçenek olduğunu belirtti.

Uzun, “Ofisler evlere mi taşınacak?” sorusunun herkesin gündemine yerleştiğini ifade ederek, “Biz de ofis mobilyası sektöründe üretim yapan bir firma olarak, çalışanların ofis yaşamından beklentilerini öğrenmek istedik.” değerlendirmesine bulundu.