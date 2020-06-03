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Normalleşme ile ofis ya da hibrit çalışma isteniyor

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.06.2020 13:43 | Son Güncelleme

Zivella Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Uzun: - "Mayıs ayı ortasında yaptığımız anket çalışmasında ‘sürekli olarak evden çalışmayı isteyenlerin’ oranı yüzde 7’lerde kaldı. Kültürümüz gereği bir arada üretmeyi seven bir toplumuz. Dolayısıyla yeni dönemde ofislerde çalışma başlayacak. Anket çalışmamız da bu durumu doğrular nitelikte"

İSTANBUL (AA) - Zivella Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Uzun, mayıs ayı ortasında yaptıkları anket çalışmasının “sürekli olarak evden çalışmayı isteyenlerin” oranının yüzde 7’lerde kaldığını belirterek, “Kültürümüz gereği bir arada üretmeyi seven bir toplumuz. Dolayısıyla yeni dönemde ofislerde çalışma başlayacak. Anket çalışmamız da bu durumu doğrular nitelikte.” ifadelerini kullandı.

Zivella’dan yapılan açıklamaya göre, şirket, normalleşme ile çalışma şekilleri ve ortamlarındaki beklentileri ortaya çıkarmayı amaçlayan bir anket çalışması yaptı. 13 – 20 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmaya, yüzde 32,7’si şirket sahibi, yüzde 14,8’i üst düzey yönetici ve yüzde 52,5’i beyaz yaka çalışan olmak üzere 554 kişi katıldı.

Açıklamada görüşlerini paylaşan Zivella Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Uzun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çalışma şeklinin çok hızlı değiştirdiğini, uzaktan çalışmanın yeni bir seçenek olduğunu belirtti.

Uzun, “Ofisler evlere mi taşınacak?” sorusunun herkesin gündemine yerleştiğini ifade ederek, “Biz de ofis mobilyası sektöründe üretim yapan bir firma olarak, çalışanların ofis yaşamından beklentilerini öğrenmek istedik.” değerlendirmesine bulundu.

Mayıs ayı ortasında yaptıkları anket çalışmasının “sürekli olarak evden çalışmayı isteyenlerin” oranının yüzde 7’lerde kaldığını belirten Uzun, “Kültürümüz gereği bir arada üretmeyi seven bir toplumuz. Dolayısıyla yeni dönemde ofislerde çalışma başlayacak. Anket çalışmamız da bu durumu doğrular nitelikte. Sadece şirketlerin çalışanların hassas olduğu noktalara dikkat etmesinde fayda var. Anket çalışmamızın bu anlamda da yol gösterici olacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

- Çalışma şekli değişti

Kovid-19 ile çalışma şekillerinin değiştiğini belirten katılımcıların yüzde 44,2’si evden, yüzde 26,5’i ofiste nöbetleşe ya da kısıtlı saatlerde çalışmaya başladığını paylaştı. Yüzde 18,4’ü ise bir değişiklik olmadığını belirtirken yüzde 7,2’si ofislerinin kapandığını aktardı.

Ofislerde yapılan değişikliklerde ise ilk üç sırada her yere dezenfektan konması (yüzde 67,7), sosyal mesafe işaretlerinin yerleştirilmesi (yüzde 36,5), masaların seyrekleştirilmesi (yüzde 33,4) yer aldı. Yüzde 14,4 oranında ise bir çalışma yapılmadığı paylaşıldı.

Yapılan anket kapsamında evden çalışanların yüzde 84,5’i evde olan mobilyaları kullandığını aktardı. Kendine bir alan oluşturarak, çalışma masası ve sandalye alanların oranı yüzde 4,9’da, sadece çalışma koltuğu satın alanların oranı ise yüzde 1,6’da kaldı.

Ofis ya da hibrit

Normalleşme sonrası katılımcılar yüzde 48,7 oranında ofislerde çalışmaya devam etmek istediklerini belirtti. Hibrit (Yarı Ev Yarı Ofis) çalışma modelini isteyenlerin oranı yüzde 43,9, evden çalışmak isteyenlerin oranı ise yüzde 7,4 oldu.

Katılımcılara normalleşme ile ofislerinde değişiklik yapılmasını isteyip istemedikleri sorulduğunda ise yüzde 52’si hayır yanıtını verdi. Ofislerde değişiklik yapılmasını isteyen katılımcılar maske, eldiven, el dezenfektanının her an ulaşılabilir olması (yüzde 70,2), detaylı temizlik protokollerinin uygulanması (yüzde 67) ve fiziki mesafenin arttırılması amacıyla düzenlemeler yapılması (yüzde 54) önerilerini tercih etti.

Ofislerin kapalı ofislere, daha izole ortamlara dönüşmesinin konuşulduğu bugünlerde ankete katılanların yüzde 71,8’i açık ofislerin kapalı ofislere dönüşmeyeceğini düşündüğünü paylaştı. Ofis mobilyalarının değişme olasılığı olmadığını söyleyenler ağırlıkta oldu (yüzde 72,6). Katılımcıların yüzde 70,2’si mobilyaların kolay dezenfekte edilebilir hale gelmesini, yüzde 64,9’u doğaya ve insana saygılı üretim olmasını, yüzde 58,9’u antibakteriyel kumaşların kullanılması, yüzde 52,3 daha dar alanlar için özel tasarımların yapılmasını ve yüzde 51,7’si ise hijyeni destekleyen boya- kaplama vb. malzemelerin kullanılmasını istedi.

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