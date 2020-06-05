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Normalleşme sonrası Eyüpsultan’da restoran ve kafeler denetlendi

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.06.2020 09:24 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele sürecinde normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte yeniden açılan restoran ve kafelere yönelik denetim gerçekleştirdi.Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran itibariyle yeniden hizmete açılan kafe ve restoranlara sosyal mesafe ve hijyen koşullarının sağlanıp sağlanmadığına yönelik denetimler yaptı.

Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele sürecinde normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte yeniden açılan restoran ve kafelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran itibariyle yeniden hizmete açılan kafe ve restoranlara sosyal mesafe ve hijyen koşullarının sağlanıp sağlanmadığına yönelik denetimler yaptı. Kafe, lokanta ve restoranları denetleyen ekipler, temizlikten sosyal mesafe kuralına, masalar arasında bir buçuk metre açıklıktan hijyene kadar detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, işletme sahiplerini de uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirdi.

“Aldık önlemlerimizi ama bu sürece uyum sağlamak biraz zor olacak”
Kafeye gelen Hikmet Uyar, “Aldık önlemlerimizi ama bu sürece uyum sağlamak biraz zor olacak gibi görünüyor. Buraların boş olmasına hiç alışık değiliz. Karşılıklı oturup yemek bile yiyemiyoruz” şeklinde konuştu.

“Menü vermiyoruz dijital ortama aktardık telefondan seçiyorlar”
İşletme sahibi Ümit Altın, “Müşteriler kafeye gelince ilk önce ateşlerini ölçüyoruz. Daha sonra dezenfektana yönlendiriyoruz. Eğer dezenfektana alerjisi varsa kolonya ikram ediyoruz. Sonra da özel dezenfektanlarla sildiğimiz masalarımızda servise başlıyoruz. Onun dışında menü vermiyoruz dijital ortama aktardık. Telefondan menüye ulaşıp kendileri seçiyorlar” dedi.

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