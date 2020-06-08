YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Normalleşme süreci başladı, vatandaşlar yaylaya akın etti

Normalleşme süreci başladı, vatandaşlar yaylaya akın etti

DENİZLİ HABERLERİ  | 08.06.2020 13:04 | Son Güncelleme

Denizli’de korona virüs kısıtlamaları sonrası normale dönüşün başlamasıyla birçok vatandaş Buldan Yayla Gölüne akın etti.Türkiye’nin tüm illerinde olduğu gibi Denizli’de korona virüs sebebiyle bir dizi tedbir uygulanarak sosyal hayat en alt seviyeye indirildi.

Denizli’de korona virüs kısıtlamaları sonrası normale dönüşün başlamasıyla birçok vatandaş Buldan Yayla Gölüne akın etti.
Türkiye’nin tüm illerinde olduğu gibi Denizli’de korona virüs sebebiyle bir dizi tedbir uygulanarak sosyal hayat en alt seviyeye indirildi. Normalleşme sürecinin başlamasıyla vatandaşlar normal yaşamlarına dönmeye başladı. Buldan ilçesinde sıcak havaların başlamasıyla vatandaşlar Yayla Gölü’ne akın etti.
Sabah erken saatlerinde yerini alan ziyaretçiler maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak aileleri ile keyifli anlar yaşadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Dünyanın en nefes kesici yerleri! Dünyanın en nefes kesici yerleri!
Oraya giden sosyal mesafeyi unuttu! Oraya giden sosyal mesafeyi unuttu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi

Erzincan’ın da aralarında bulunduğu 13 ilde FETÖ operasyonu

Erzincan’ın da aralarında bulunduğu 13 ilde FETÖ operasyonu

Erzincan Baro Başkanı Aktürk: “Adalet mülkün savunma adaletin temelidir”

Erzincan Baro Başkanı Aktürk: “Adalet mülkün savunma adaletin temelidir”

İzmir'de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk hafta sonu Kordonboyu'nda çöp birikintileri oluştu

İzmir'de kısıtlamanın uygulanmadığı ilk hafta sonu Kordonboyu'nda çöp birikintileri oluştu

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Ümraniye'de "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan adam hayatını kaybetti

Denizli Namaz Vakitleri 8 Haziran Pazartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:35
Öğle
13:08
İkindi
17:00
Akşam
20:31
Yatsı
22:10

Denizli Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Pazartesi

Dağ Eczanesi
Merkezefendi
Dağdeviren Eczanesi
Merkezefendi
Deva Eczanesi
Merkezefendi
İlke Eczanesi
Merkezefendi
Ersan Eczanesi
Pamukkale
Gürsoy Eczanesi
Pamukkale
Pelitlibağ Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Dikkatli sürücü motor bölümüne giren yılanı son anda fark etti

Dikkatli sürücü motor bölümüne giren yılanı son anda fark etti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Pamukkale’nin üstünde Türk Bayrağı ile uçtu

Pamukkale’nin üstünde Türk Bayrağı ile uçtu

Denizli'de Hava Durumu

Denizli'de Hava Durumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.