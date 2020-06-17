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Normalleşme süreci ile birlikte spor salonları yeniden şenlenmeye başladı

TRABZON HABERLERİ  | 17.06.2020 13:06 | Son Güncelleme

Dünyayı sarsan Korona virüs salgını nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Trabzon’da da spora verilen aranın ardından spor salonları yeniden sporcularla şenlenmeye başladı.Şimdilik fitness, atletizm sahaları, yürüyüş alanları ve özel salonlar kontrollü olarak halkın hizmetine açılırken, diğer salonlarda Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM), Sporcu Eğitim Merkezi (SEM), Olimpik ve Paralimpik takımlarının yanı sıra lisanslı sporcular, ulusal ve uluslar arası müsabakalara hazırlanıyor.İl merkez ve ilçelerdeki bütün spor tesislerinde son derece titiz şekilde hijyen kurallarının uygulandığını ifade eden Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Salgın sürecinde sporcularımıza antrenörlerimiz tarafından online antrenman yaptırılıyordu.

Dünyayı sarsan Korona virüs salgını nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Trabzon’da da spora verilen aranın ardından spor salonları yeniden sporcularla şenlenmeye başladı.
Şimdilik fitness, atletizm sahaları, yürüyüş alanları ve özel salonlar kontrollü olarak halkın hizmetine açılırken, diğer salonlarda Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM), Sporcu Eğitim Merkezi (SEM), Olimpik ve Paralimpik takımlarının yanı sıra lisanslı sporcular, ulusal ve uluslar arası müsabakalara hazırlanıyor.
İl merkez ve ilçelerdeki bütün spor tesislerinde son derece titiz şekilde hijyen kurallarının uygulandığını ifade eden Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Salgın sürecinde sporcularımıza antrenörlerimiz tarafından online antrenman yaptırılıyordu. Devletimizin bütün kurumlarının başarılı çalışmaları ve halkın da desteğiyle, salgınla mücadelede gelinen noktada salonlarımızı kademeli olarak sporculara açtık” dedi.
İlk aşamada belirli branşlarda çalışmaların kontrollü ve kati kurallar çerçevesinde başladığını, müsabakalara katılacak lisanslı sporcuların antrenmanlara alındığı anlatan Öztürk “Öte yandan halkımız şimdilik fitness, atletizm sahaları, yürüyüş alanları ve özel salonlardan yararlanıyor ama direkt temasın olmadığı branşlarda gelişmelere göre kademeli olarak tesislerimizde çalışmaların yapılabileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.
Bütün tesislerin antrenman öncesi ve sonrası detaylı bir şekilde temizlendiğine dikkat çeken Spor Şube Müdürü Yusuf Çebi de “Bakanlığımızın belirlediği kurallar çerçevesinde sporcu ve antrenörlerin girişte ateş ölçümleri yapılıyor. Tesislerin her tarafında, salonlarda dezenfektanlar mevcut. Temizlik konusunda her türlü tedbir, tavizsiz bir şekilde alınıyor. Sporcularımız son derece hijyen bir ortamda çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.

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