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Normalleşme sürecinde çiftçiye destek

SAMSUN HABERLERİ  | 10.06.2020 14:45 | Son Güncelleme

Korona salgını nedeniyle üretimlerinde aksama yaşayan çiftçilerin faaliyetlerine Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri destek sağlıyor.Kovid-19 salgınında, normalleşme sürecinin yaşandığı son günlerde Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü faaliyetlerini aksatmadan, çiftçilere en iyi hizmeti sunma ve bakanlık desteklemelerinden azami faydalandırma gayreti ilkesi ile çalışmalarına devam ediyor.Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından Çiftçi Kayıt Sistemi ve Mazot Gübre Desteği müracaatlarının sona yaklaştığı bu günlerde arazi çalışmaları ile birlikte bilgilendirme çalışmalarına da devam ediyor.Diğer taraftan adım adım hasat dönemi yaklaşan fındıkta yapılacak rekolte çalışması için ekiplerin bahçelerde ön tespitler yaptığı gözlemlendi.

Korona salgını nedeniyle üretimlerinde aksama yaşayan çiftçilerin faaliyetlerine Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri destek sağlıyor.
Kovid-19 salgınında, normalleşme sürecinin yaşandığı son günlerde Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü faaliyetlerini aksatmadan, çiftçilere en iyi hizmeti sunma ve bakanlık desteklemelerinden azami faydalandırma gayreti ilkesi ile çalışmalarına devam ediyor.
Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından Çiftçi Kayıt Sistemi ve Mazot Gübre Desteği müracaatlarının sona yaklaştığı bu günlerde arazi çalışmaları ile birlikte bilgilendirme çalışmalarına da devam ediyor.
Diğer taraftan adım adım hasat dönemi yaklaşan fındıkta yapılacak rekolte çalışması için ekiplerin bahçelerde ön tespitler yaptığı gözlemlendi.

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