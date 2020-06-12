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Normalleşme sürecinde ilk meclis toplantısı

BAYBURT HABERLERİ  | 12.06.2020 11:49 | Son Güncelleme

İl Genel Meclisi Covid-19 pandemi süreci sonrası ilk açılışını yaptı.İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, “Pandemi sürecinde ülkemiz başarılı bir sınav vermiştir.

İl Genel Meclisi Covid-19 pandemi süreci sonrası ilk açılışını yaptı.
İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, “Pandemi sürecinde ülkemiz başarılı bir sınav vermiştir. Öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sağlık Bakanımıza teşekkür ederim” dedi.
Ağın, ayrıca bu süreç içerisinde görevlerini icra eden sağlık çalışanlarına, emniyet mensubu çalışanlarına, 112 acil çağrı merkezi çalışanlarına ile süreç içerisinde evlerinde kalarak salgınla mücadeleye destek veren tüm vatandaşlarımıza ve süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederek iyi niyet temennisinde bulundu.
İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, pandemi sürecinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet sevenlerine başsağlığı dileyerek, “İnşallah kısa bir zaman içerisinde bu süreci aşarak normalleşme günlerimiz yakındır” dedi ve meclis toplantısının açılışını yaptı.

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