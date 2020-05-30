YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Normalleşme sürecinde son kontroller

Normalleşme sürecinde son kontroller

MANİSA HABERLERİ  | 30.05.2020 15:44 | Son Güncelleme

Türkiye’de Korona virüs normalleşme sürecine adım adım geçilirken, kamu personeli de 1 Haziran’da normal mesaiye başlayacak.

Türkiye’de Korona virüs normalleşme sürecine adım adım geçilirken, kamu personeli de 1 Haziran’da normal mesaiye başlayacak. Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi Binası’nda bulunan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlıklarını ve binada bulunan diğer birimleri ziyaret ederek sağlıklı çalışma ortamı oluşturabilmek adına son kontrollerini yaptı. Öte yandan 1 Haziran itibariyle kreşlerinde açılacak olması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi kreşleri de dezenfekte edildi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu. Normalleşme sürecine adım adım geçilmesiyle ilgili kararlardan biri de kamu personelinin 1 Haziran itibariyle normal mesaiye başlayacak olması ve kreşlerin açılması oldu. Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi Binası’nda yer alan daire başkanlıkları ile Büyükşehir Belediyesi kreşlerini ziyaret etti. Yıldırım, ziyaretinde Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Müge Türkeli Kuğu ve ardından Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan ile bir araya geldi.

Kreşler dezenfekte ediliyor
Yıldırım, personellerin 1 Haziran’da normal mesaiye başlamasından dolayı daire başkanlarıyla sağlıklı ve hijyenik bir çalışma ortamı oluşturulması adına istişarelerde bulundu. Yıldırım, sosyal mesafeyi koruyarak çalışması yapılması gerektiğini de belirterek son kontrollerini yaptı. Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi’nde bulunan birimlerdeki personelleri de ziyaret ederek kolaylıklar dileyen Yıldırım, sağlıklı ve hijyenik çalışma ortamı için de önerilerde bulundu. Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Büyükşehir Belediyesine bağlı kreşlerde de incelemelerde bulundu. 1 Haziran itibariyle açılacak olan kreşler, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca dezenfekte edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır' 'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır'
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

Balık çiftliğini koruyan köpeği yaraladılar, somon balıklarını çaldılar

Balık çiftliğini koruyan köpeği yaraladılar, somon balıklarını çaldılar

Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde bulundu

Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde bulundu

Hakkari'de arıcılar, bölgeye gelen tilkiyi elleriyle besliyor

Hakkari'de arıcılar, bölgeye gelen tilkiyi elleriyle besliyor

Kumru kuşu balkona yuva yaptı

Kumru kuşu balkona yuva yaptı

Hızlı Tren projesi hızla ilerliyor

Hızlı Tren projesi hızla ilerliyor

Manisa Namaz Vakitleri 30 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:55
Sabah
05:41
Öğle
13:13
İkindi
17:07
Akşam
20:34
Yatsı
22:13

Manisa Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Cumartesi

Canan Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Merkez
Gümüşsu Eczanesi
Merkez
Gürer Eczanesi
Merkez
Havuzlu Eczanesi
Merkez
Kocabaş Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

143 dönümlük hazine arazisinde tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek

143 dönümlük hazine arazisinde tıbbi ve aromatik bitkiler üretilecek

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun eşine acı haber verildi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu'nun eşine acı haber verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.