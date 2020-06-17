YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Normalleşme süreciyle Selçuklu Mezarlığı’nda ziyaretçi yoğunluğu

Normalleşme süreciyle Selçuklu Mezarlığı’nda ziyaretçi yoğunluğu

BİTLİS HABERLERİ  | 17.06.2020 08:57 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda normalleşme süreciyle birlikte yeniden ziyaretçi yoğunluğu başladı.Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından mart ayı başında kapatılan müze ve ören yerleri, 1 Haziran itibarıyla yeniden ziyarete açılmıştı.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda normalleşme süreciyle birlikte yeniden ziyaretçi yoğunluğu başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından mart ayı başında kapatılan müze ve ören yerleri, 1 Haziran itibarıyla yeniden ziyarete açılmıştı. Korona virüs tedbirleri kapsamında 3 ay ziyarete kapalı olan, Ahlat’taki 210 dönümlük alan üzerinde bulunan ve UNESCO geçici listesinde yer alan tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda normalleşme süreci ile birlikte yeniden yoğunluk başladı.
Boyları 4,5 metreye kadar varan, üzerindeki yazı ve şekillerle her biri bir sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarını bünyesinde barındıran tarihi mezarlığı ziyaret eden ziyaretçiler, görevliler tarafından ateşleri ölçülerek ve maskeli olarak alınıyor. Mezarlıktaki yürüyüş yollarına çakılan sosyal mesafe uyarı levhalarını da dikkate alarak ve sosyal mesafeye riayet ederek mezarlığı gezen ziyaretçiler, aylar sonra tarihi mekanları gezmenin mutluluğunu yaşıyor.
Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, korona virüs salgını sebebiyle ziyarete kapalı olan tarihi yerlerin normalleşme adımları kapsamında yeniden ziyaretçileri ağırlamaya başladığını söyledi. Çoban, “Dünya ve Türkiye’nin başında olan virüs belasından inşallah ağır ağır uzaklaşıyoruz. Yeni normalleşme sürecine de girmiş bulunuyoruz. Ören yerlerimizin açılması vesilesiyle de buradan dünya mirası olarak tanımlamış olduğumuz, aslında UNESCO geçici aday listesinde olan tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda ziyaretçilerimizi ağırlamaya başladık. Yoğun ilgi de bir özlem gibi vatandaşlarımızda vardı. Bu başlamış oldu. Daha da artacaktır. Buradaki eserler takdir edersiniz ki Anadolu’daki tapu senetlerimiz. Bu da Ahlat’ta mevcut. Ahlat’ta bunları çok iyi korumuş günümüze taşımış. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde kazı çalışmaları yürütülmektedir. Burası aynı zamanda bilimsel ve arkeolojik bir alan. Türkiye’deki bütün okullarımızı, fen edebiyat fakültelerini, arkeologları ve tarihçileri buraya bekliyoruz” dedi.

“Selçuklu Meydan Mezarlığı UNESCO geçici listesinden asıl listeye alınmalıdır”
“Her bir taşın çözülmesi aynı zamanda yeni bir tarihi belgenin ortaya çıkması demektir” diyen Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Burada 8 bin adet belge incelenip ortaya çıkarıldığında, bunların evsaflarının fersah fersah üstündedir. Başka yerlerde sadece yazıtlar var. Burada ise 4 bin yıllık siyasi harsımızın bütün motiflerini bulabileceğiniz bir alan var. Böyle bir zenginlik. Halılarımızı, kilimlerimizi, mimarimizdeki motifleri günümüze taşıyan muhteşem bir açık hava müzesi var. Ahlat’ta bu süreci güzel değerlendirmek gerekir. Tüm Türkiye’yi ve dünyayı Ahlat’a davet ediyoruz. Bu vesile ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan istirham ediyoruz, mezarlığın UNESCO Kültür Mirası süreci çok hızlandırılmalıdır. Buradaki çalışmaları UNESCO hızlandırmalı ve insanlığa bu fırsatı da sunmalıdır. Bakanlığımız da Türkiye’deki en zengin mirasını bu şekilde sunacaktır.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Deniz ve havuza girerken bunlara dikkat! Deniz ve havuza girerken bunlara dikkat!
PARTNER Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım! Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Varol onuruna veda programı

Vali Varol onuruna veda programı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

Gölcük Yaylası’nda öncelik doğa

GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNDEM ÖZETİNE EK

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

Gül ve Çelik'ten "Pençe-Kaplan Operasyonu"na destek mesajı:

Gül ve Çelik'ten "Pençe-Kaplan Operasyonu"na destek mesajı:

Bitlis Namaz Vakitleri 17 Haziran Çarşamba

İmsak
02:50
Sabah
04:40
Öğle
12:18
İkindi
16:12
Akşam
19:45
Yatsı
21:27

Bitlis Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Çarşamba

Umut Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Tatlısu Eczanesi
Ahlat
Halk Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Şifa Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Başkan Geylani, “Ramazan Ayı’nda Vatandaşlarımızı Yalnız Bırakmadık”

Başkan Geylani, “Ramazan Ayı’nda Vatandaşlarımızı Yalnız Bırakmadık”

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Adilcevaz’da Fidan Dikimi

Adilcevaz’da Fidan Dikimi

Ahlatlı Öğrenci Satranç Il Birincisi Oldu

Ahlatlı Öğrenci Satranç Il Birincisi Oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.