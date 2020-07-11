Normalleşme ve kontrollü sosyal hayat sürecinde spor ve sağlıklı yaşam alanları artırılıyor

Edirne’de, resmi kurumların uygun alanlarına çocuklara yönelik 68 adet, köylerin uygun alanlarına 63 adet olmak üzere toplam 131 adet çocuk oyun alanı, yetişkinlere yönelik ise 56 adet açık hava sağlıklı yaşam alanı hizmete açılacak.

Edirne Valiliği 2019 yılında il merkezi ve köylere yaptığı 79 adet çocuk oyun alanı ve 31 adet açık hava spor ve sağlıklı yaşam alanına ek olarak; 2020 yılı içerinde de il genelinde 131 adet çocuk oyun alanı, 56 ayrı alana açık hava spor ve sağlıklı yaşam alanı, 24 adet kamelya ve 1 tartan pistin yapımına başlayacak olup il genelinde çalışma tamamlandığında 210 adet çocuk oyun parkı, 87 adet açık hava spor ve sağlıklı yaşam alanı, kamelyalar ve tartan pistiyle birlikte 300 ünite ile sağlıklı yaşam bilinciyle kaliteli vakit geçirebilecekleri alanları çocukların ve halkın hizmetine sunacak.

Bunlara ilaveten Meriç nehri kenarlarında her biri için otomobil park yeri, kamelyalı oturma alanı ve barbeküden oluşan 145 adet piknik ünitesi yapımına başlandı.

Pandemi süreciyle birlikte evlerine kapanan halkın normalleşme ve kontrollü sosyal hayat sürecinde yararlanabilecekleri spor ve sağlıklı yaşam alanları Edirne’nin birçok noktasına kurulmaya başlanıyor. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının uygun olan alanlarına, köylere ve daha birçok erişilebilir noktaya sağlıklı yaşam alanları kuruluyor.

Edirne Valisi Ekrem Canalp konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde kurum müdürlerimiz ile bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda halkımızın hizmetinde olan kurumlarımızı sosyal hayatın içine katacak çalışmalara ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine il genelinde bulunan toplum sağlığı merkezleri, hastane, okul, cami, gençlik merkezleri gibi kamu kurumlarımızın uygun olan alanlarına 7 den 70’e tüm vatandaşlarımızın istifade edebileceği çocuk oyun alanları, kondisyon ve spor aletlerinin bulunduğu açık hava spor ve sağlıklı yaşam alanları, tartan pist gibi imkanları sunacağız. Bu projeyi hayata geçirdiğimiz zaman kamu kurumlarımız hayatın tam merkezinde bir sağlıklı yaşam alanları haline dönüşecekler” dedi.

