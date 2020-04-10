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Norwich City, Danel Sinani'yi transfer etti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 10.04.2020 20:27 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig kulübü Norwich City, Lüksemburg ekibi F91 Dudelange'de forma giyen Danel Sinani'yi kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekibi Norwich City, Danel Sinani'yi transfer ettiğini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki oyuncu ile gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sırp asıllı Lüksemburglu futbolcu, "Norwich iyi oyuncuları olan büyük bir kulüp. Elimden gelenin en iyisini yaparak kulübü üst sıralara taşımak için çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Lüksemburg Birinci Ligi'nde F91 Dudelange ile son iki sene üst üste şampiyonluk yaşayan Sinani, bu sezon çıktığı 16 maçta 14 gol kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier Lig norwich city

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