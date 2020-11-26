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Nostaljik tramvay projesinde güzergah masaya yatırıldı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 26.11.2020 17:32 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in seçim vaatleri arasında yer alan AFRAY ve ‘Nostaljik Tramvay’ projesi konusunda istişare toplantısı yapıldı.TCDD 7.

Nostaljik tramvay projesinde güzergah masaya yatırıldı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in seçim vaatleri arasında yer alan AFRAY ve ‘Nostaljik Tramvay’ projesi konusunda istişare toplantısı yapıldı.
TCDD 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, Başkan Zeybek’i ziyaret ederek AFRAY ve Nostaljik Tramvay projesinin son durumu ile ilgili bilgiler verdi. Başkanı Zeybek, Bölge Müdürü Sivri ve yüklenici firma yetkililerle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı da kentin ulaşımı için düşünülen nostaljik tramvayın güzergahı masaya yatırıldı. Proje çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğine dikkat çeken Başkan Zeybek, “İlk etapta Ali Çetinkaya Tren Garı’ndan Ordu Bulvarı, Zafer Meydanı, Uzun Çarşı ve Bedesten Çarşısı’nın yanından Ulu Camii istikametine kadar götürmeyi düşünüyoruz. Bu projemizdeki amacımız; şehir içi yolcu taşımacılığının yanı sıra Afyon’un tarihini, kültürünü tanıtmak amacıyla turistik amaçlı işletilen raylı sistem oluşturmaktır. Genellikle kar amacı gütmeyen tarihi raylı sistemlerin ana amacı geçmişte ulaşımın nasıl olduğuna dair bir tarih bilinci oluşturmaktır. Bu güzel projemizde etüt ve fizibilite çalışmalarımıza başladık. Rabbim muvaffak eylesin” dedi.

Nostaljik tramvay projesinde güzergah masaya yatırıldı

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