YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Noterler virüs nedeniyle nöbetleşe çalışınca, vatandaş saatlerce işlem sırası bekliyor

Noterler virüs nedeniyle nöbetleşe çalışınca, vatandaş saatlerce işlem sırası bekliyor

AYDIN HABERLERİ  | 28.03.2020 12:13 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında Aydın Efeler’de nöbetçi noter uygulaması nedeniyle noter önlerindeki sıra kuyruğu uzadı.

Noterler virüs nedeniyle nöbetleşe çalışınca, vatandaş saatlerce işlem sırası bekliyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında Aydın Efeler’de nöbetçi noter uygulaması nedeniyle noter önlerindeki sıra kuyruğu uzadı. Bir işlem için saatlerce sırada beklemek zorunda kalan vatandaşlar uygulanan sistem nedeniyle daha fazla sokakta durmak zorunda kaldıklarını belirterek hafta içi noterlerin çalışmasını hafta sonu nöbetçi noter uygulamasının devam etmesini istediler.
Virüse rağmen bir şekilde hayatın devam ettiğini belirten vatandaşlardan Barış Öztürk, “Gafta sonları yapılan işlemler için nöbetçi noter uygulaması vardı. Korona virüs tedbirleri nedeniyle bu defa Ayın Efeler’de hafta içi nöbetçi noter uygulaması başlatılmış. Eskiden 10 dakikada hallolan işlemler oluşan yoğunluk nedeniyle saatlerce bitmiyor. İki saattir sıradayım halen sıra gelmedi. Biz de sağlık için dışarda daha az kalmak istiyoruz ama, işlemler uzadığı için eve gidemiyoruz” dedi.
Özellikle araç alım satım ve plaka işlemleri olan kişilerin noterlerdeki yoğunluk nedeniyle iş ve işlemlerinin tamamlanması için noterde uzun süre beklemek zorunda kaldıklarını belirten Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “Alınan tüm tedbirler sağlık için. Ancak uzun süre sırada bekleyip dışarda kalmak da vatandaşın sağlığı için sıkıntılı bir durum. Bu nedenle yoğunluğun önleneceği şekilde tedbir alınmasını istiyoruz” dedi.

Noterler virüs nedeniyle nöbetleşe çalışınca, vatandaş saatlerce işlem sırası bekliyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlikeUzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlike
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köylülerin karantina duyarlılığı

Köylülerin karantina duyarlılığı

Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

GÜNCELLEME - Rize'de eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

Sultanbeyli’de yaşlılara evde sıcak yemek hizmeti

Sultanbeyli’de yaşlılara evde sıcak yemek hizmeti

Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Aydın Namaz Vakitleri 28 Mart Cumartesi

İmsak
05:31
Sabah
06:53
Öğle
13:19
İkindi
16:49
Akşam
19:35
Yatsı
20:51

Aydın Nöbetçi Eczaneler28 Mart Cumartesi

Bilgin Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Eraydın Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ege’de çiftçiler tarlaya indi

Ege’de çiftçiler tarlaya indi

Didim’de İdlib şehitleri için araç konvoyu düzenlendi

Didim’de İdlib şehitleri için araç konvoyu düzenlendi

Nazilli’de bahar temizliği yapıldı

Nazilli’de bahar temizliği yapıldı

17 Yıllık Müdür Aydın’a Olan Borcunu Şiirle Ödedi

17 Yıllık Müdür Aydın’a Olan Borcunu Şiirle Ödedi

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.