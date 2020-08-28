Nova Okullarında korona eğitimi

Covid-19 salgını sebebiyle tedbirleri en üst seviyeye çıkaran Nova Okulları, ’Okulum Temiz’ belgesini almaya hazırlanıyor. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan kılavuz kapsamında okulda hizmet içi eğitimler tamamlandı.

Nova Okullarında okul hizmetlilerine ve öğretmenlere İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanı Ömer Topsakal ve çeşitli uzmanlar tarafından verilen eğitimlerde, Covid-19 hastalığı ve salgında yapılması gerekenler anlatıldı. Nova Okulları kurucusu Canan Topsakal, yüz yüze eğitimin önemine vurgu yaparak, "Covid-19 salgını henüz bitmedi. Sürdürülebilir yüz yüze eğitim için okulumuzda öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve tüm çalışanlarımızın sağlık güvenliğinin en üst düzeyde gerçekleşmesini sağlamak adına her türlü tedbiri aldık. ’Okulum Temiz’ belgesini almak için çalışmaları tamamladık. Okulumuzun tüm bileşenlerinin Covid-19 koşullarında eğitimin en güvenli şekilde gerçekleşmesi için üstlerine düşeni yapacağına inancımız tamdır” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı kılavuzun maddelerini tek tek anlatan İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanı Ömer Topsakal ise, “Herkes şunu iyi bilsin ki, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Öğretmenler önce kendi sonra çevresini koruyacak. Öğrencileri ve çevreyi sadece derslerle değil, salgın konusunda da eğitime ihtiyacı var. Kalem, silgi gibi malzemeler mutlaka kişiselleştirilmesi gerekiyor. Ortak kullanılan cihazların ise herkese dağıtılan anti bakteriyel mendillerle silindikten sonra kullanılması gerekir. Sınıfların her gün ders sonrası dezenfekte edilecek. ‘Okulum Temiz” belgesi yaşayan bir belge olacak" diye konuştu.

